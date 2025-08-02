YEDAM'dan Bağımlılara Destek - Son Dakika
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YEDAM'dan Bağımlılara Destek

02.08.2025 11:23
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Hatay YEDAM, 6 yılda 984 danışana hizmet vererek bağımlılıklarla mücadeleye devam ediyor.

Hatay'da bağımlılıkla mücadele edenlere psikososyal destek hizmeti sunulan Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nde (YEDAM), 6 yılda 984 danışan ve aileleriyle görüşme yapıldı.

Kentte 6 yıl önce kurulan YEDAM, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde merkez Antakya ilçesi Akevler Mahallesi'ndeki binasının yıkılmasına rağmen çalışmalara devam ediyor.

Afetin ardından Konya Konteyner Kenti'nde hizmet vermeye başlayan merkezde, tütün, alkol, madde, internet ve kumar bağımlılıklarından kurtulmak isteyenlere yardım eli uzatılıyor.

Psikolog ve sosyal hizmet uzmanlarının görev aldığı YEDAM'da danışanlarla yapılan görüşmeler, mahremiyet korunarak gerçekleştiriliyor.

Merkezden ücretsiz yararlanan kişiler, hem psikososyal destek alıyor hem de resim, ahşap boyama ve müzik atölyelerine katılıyor.

Görevliler, çeşitli ziyaretler ve etkinliklerde de YEDAM'ın faaliyetlerini anlatıp bağımlılıktan kurtulmak isteyen daha fazla kişiye ulaşmaya çalışıyor.

6 yılda 984 kişi başvurdu

Hatay YEDAM Koordinatörü Emine Yarımdağ Yıldırım, AA muhabirine, 5 kişilik uzman ve 2 kişilik destek ekibiyle faaliyet yürüttüklerini söyledi.

Kentte bağımlılığa karşı başarılı çalışmalar yaptıklarını dile getiren Yıldırım, "Kurulduğumuz günden bu yana 984 danışanın başvurusunu aldık. Bu doğrultuda bugüne kadar danışanların ailelerinin de olduğu 7 bin 715 görüşme gerçekleştirdik." dedi.

Kentte 660 tanıtım çalışması yapıldı

Yıldırım, toplumun her kesimini bağımlılık konusunda bilinçlendirmeyi amaçladıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Merkezimizi tanıtmak, faaliyetlerimizi anlatmak için konteyner kentlerdeki vatandaşlara, okullardaki velilere ve kurumlarımızdaki personele yönelik tanıtım çalışmaları yapıyoruz. Bugüne kadar 616 işbirliği görüşmesi, 660 da tanıtım çalışması yaptık."

Yıldırım, üniversite kampüslerinin girişleri ve trafik kontrol noktalarında da bilgilendirici broşürler dağıttıklarını kaydetti.

Kaynak: AA

Güncel, Sağlık, Yaşam, hatay, Son Dakika

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