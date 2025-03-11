Yedikır Barajı'nda Nadir Kuş Türleri

Ak pelikan ve telli turnaların yuvası Yedikır Baraj Gölü

AMASYA - Amasya'daki Yedikır Baraj Gölü, 170'ten fazla kuş türüne ev sahipliği yapmasının yanı sıra nadir görülen kuşların da üreme dönemlerini geçirdiği alan olarak dikkat çekiyor. Son yıllarda ak pelikan ve telli turnaların yuvası olan bu gölde 2 yıldır ötücü kuğular da görülüyor. Göle Afrika'dan gelen ak pelikan sürüsü görüntülendi. Nisan ayında telli turnalar bekleniyor.

Amasya'da görülen 250 kuş türünün 170'ine ev sahipliği yapıyor

Amasya'nın Suluova ilçesinde bulunan Yedikır Barajı, çevresindeki 900 dekarlık yaban hayatı koruma sahasıyla önemli sulak alanlar arasında bulunuyor. Amasya Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi zoolog Murat Karavin, Yedikır Baraj Gölü'nün Amasya ve çevresinde görülen 250 kuş türünün 170'ine ev sahipliği yaptığını söyledi.

'Pelikan adası' ak pelikanların yuvası

Gölün ortasındaki adanın 'pelikan adası' olarak adlandırıldığı anlatan Dr. Öğr. Üyesi Karavin, "Bu yıl Mart ayında ülkemize gelen ak pelikanlar üreme dönemlerini burada geçirecekler. Bu kuşların Türkiye'de iki sahada ürediği bilinmekte. Biri Ardahan Aktaş Gölü. Diğeri ise Amasya Yedikır Baraj Gölü. Çevresel faktörlerin de etkisiyle artık mart başlarında geldikleri görülmekte" dedi.

Telli turnalar da gözlemlendi

2019 yılında Türkiye'deki popülasyonlarının sona erdiği düşünülen telli turnaların 2021 yılında kuş gözlemcileri ile Doğu Koruma ve Milli Parklar Şubesi görevlileri tarafından bu bölgede tespit edildiğini hatırlatan Murat Karavin, "Kuş atlasında Türkiye'de ürediği popülasyonlarının kalmadığına yönelik bir rapor bulunmaktaydı. Ama 2021 yılında Doğu Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nce sahada bir çift turna tespit edildi. Daha sonra da yavrularıyla birlikte aynı alanda bu telli turnalar gözlemlendi" diye konuştu.

Son 2 yıldır ötücü kuğular da görülüyor

Dünyanın en büyük uçan kuşlarından biri olup, saflığın ve asaletin sembolü ötücü kuğuların da son 2 yıldır kış mevsimini geçirmek için bu gölde görüldüğüne dikkat çeken Karavin, "Ak pelikanlar ve telli turnayı şu an bu alanın en önemli kuşları olarak tanımlayabiliriz. Çünkü ikisi de bu sahada üremekteler. Ayrıca nadir karşılaşılan ötücü kuğunun da burada görülmesi buranın gerçekten de ekolojik anlamda önemli bir habitat olduğunu bize göstermekte" şeklinde kullandı.