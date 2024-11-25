Kahramanmaraş'ta Yedikuyular Kayak Merkezi'nin bulunduğu bölge, mevsimin ilk kar yağışıyla beyaza büründü.
Kent merkezinde etkili olan sağanak yağmur, 2 bin 300 metre rakımlı Yedikuyular bölgesinde yerini kara bıraktı.
Kar yağışı dolayısıyla kayak merkezi başta olmak üzere yüksek kesimler beyaza büründü.
Yedikuyular bölgesinde hava sıcaklığı -4 derece kent merkezinde ise 5 derece ölçüldü.
Son Dakika › Güncel › Yedikuyular Kayak Merkezi'nde İlk Kar - Son Dakika
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