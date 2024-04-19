Yedisu\'da Ormanda Gezen Bozayı Yavruları Görüntülendi

Bingöl'ün Yedisu ilçesinde ormanlık alanın yakınındaki bahçelikte gezinen 2 bozayı yavrusu cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Yedisu ilçesinin Elmalı köyündeki ormanın yakınındaki bahçelik alanda yanlarında anneleri olmayan 2 bozayı yavrusu görüldü.
Bahçede gezinerek etrafta yiyecek aradıkları sanılan bozayı yavruları, bir süre sonra insanları görünce ormanlık alana doğru kaçtı.
Sevimli bozayı yavruları, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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Ali Rıza Ataktürk Caddesi'nde Y.E.Y. idaresindeki 22 ADG 393 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan anne ve kızına çarptı. Kazada anne ve kızı yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.
Büyükçekmece'de yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan İETT otobüsü, bir kısmı yan yola girerken bir kısmı da D-100 kara yolunu kapattı. Yolcuların tahliye edildiği kazada bir kişi hafif yaralandı. İtfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Ankara istikameti bir süre trafiğe kapanan D-100 kara yolunda uzun araç kuyruğu oluştu. Otobüsün bir kısmının çekilmesinin ardından trafik akışı tek şeritten sağlanmaya başlandı.
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