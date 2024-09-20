Yemek Seçiciliği Genetik mi? - Son Dakika
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Yemek Seçiciliği Genetik mi?

Araştırma, çocuklarda yemek seçiciliğinin genetik faktörlerle %74 oranında ilişkili olduğunu buldu.

20.09.2024 13:50
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Araştırmacılar, çocuklarda yemek seçiciliğinin büyük oranda genetik nedenlere bağlı olduğunu tespit etti.

İngiltere'deki birçok üniversitenin ortak çalışması ile ortaya konan araştırmada, 16 aylık bebeklerden 13 yaşındaki çocuklara kadar 2 bin 400 tek ve çift yumurta ikizlerinin yeme alışkanlıkları incelendi.

Araştırmacılar, incelemeler sonucunda yemek seçiciliğinde genetik faktörlerin etkisinin 16 aylık bebeklerde yüzde 69, 3 ila 13 yaş arasındaki çocuklarda ise yüzde 74 olduğunu belirledi.

İkizlerin yemek seçiciliğinin eşleşen gen oranlarıyla orantılı olduğunu aktaran araştırmacılar, yemedikleri yiyeceklerin de çoğunlukla aynı olduğunu tespit etti.

Yemek seçiciliğinde çevresel ve psikolojik faktörlerin de etkili olduğunu ifade eden araştırmacılar, ailecek yemek yenilmesinin ve etraftaki kişilerin tükettiği yiyeceklerin çocuklarca gözlemlenmesinin önemine dikkati çekti.

Araştırmacılar, yemek seçiciliği genetik nedenlerden kaynaklansa da bunun düzeltilemeyecek bir problem olmadığını vurguladı.

Araştırma, Child Psychology and Psychiatry dergisinde yayımlandı.

Kaynak: AA

Genetik, Eğitim, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yemek Seçiciliği Genetik mi? - Son Dakika

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