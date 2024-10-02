Yemen'de 489 Bin Kişi Yerinden Edildi - Son Dakika
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Yemen'de 489 Bin Kişi Yerinden Edildi

UNFPA, Yemen'de çatışma ve iklim krizi sebebiyle 2024'te 489 bin kişinin yerinden edildiğini açıkladı.

02.10.2024 22:46
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Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), Yemen'de silahlı çatışmalar ve olumsuz hava şartları nedeniyle 2024'ün başından bu yana 489 binden fazla kişinin yerinden edildiğini bildirdi.

UNFPA'nın Ocak- Eylül 2024 tarihli raporu, Yemen ofisi tarafından yayımlandı.

Rapora göre, Yemen'de 1 Ocak 2024'ten bu yana silahlı çatışma ve sert hava şartları nedeniyle 489 bin 545 kişi yerinden edildi.

Yerinden edilenlerin yüzde 93,8'i iklimle ilgili krizlerden ciddi şekilde etkilenirken, yüzde 6,2'si ise çatışmalar nedeniyle yerinden oldu.

UNFPA liderliğindeki hızlı müdahale mekanizması, ülkede 20 ilde yerinden edilenlerin yüzde 86,5'ine acil yardım sağladı.

Yemen'de ağustos ayının başından bu yana etkili olan şiddetli yağışlar, onlarca kişinin ölümüne ve kamplarda yaşayan yerinden edilmiş siviller başta olmak üzere çok sayıda bölge sakininin zarar görmesine yol açtı. Ülkede ağustos ayı başından bu yana yaşanan sellerde yaklaşık 210 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de yaklaşık 10 yıldır süren iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz korkunç boyutlara ulaştı.

BM'ye göre 30 milyon nüfuslu ülkenin 22 milyondan fazlası yardıma ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Birleşmiş Milletler, Güncel, Sağlık, Dünya, yemen, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yemen'de 489 Bin Kişi Yerinden Edildi - Son Dakika

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