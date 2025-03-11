Yemen'de 70 Göçmenin Cansız Bedeni Bulundu

ADEN, 11 Mart (Xinhua) -- Yemen'in kuzeyinde yer alan Muha kentine bağlı Yahtul köyü yakınındaki sahilde en az 70 göçmenin cansız bedeni bulundu.

Uluslararası Göç Örgütü, cuma günü Yemen ve Cibuti açıklarında dört göçmen teknesinin alabora olmasının ardından 186 kişiden haber alınamadığını bildirmişti.

Pazar günü Yemen hükümetinden bir yetkili, isminin gizli kalması kaydıyla yaptığı açıklamada kıyı hattında arama operasyonlarının devam ettiğini belirterek ölü sayısının artabileceğini kaydetti. Bölgedeki balıkçıların cansız bedenlerin çıkarılmasında yetkililere yardım ettiği bildirildi.

Afrika Boynuzu'nun doğusu ile Yemen arasındaki tehlikeli rotada 2024 yılında 558 kişinin hayatını kaybettiğini belirten Uluslararası Göç Örgütü, "insanların yaşamlarını kurtarmak için acilen harekete geçilmesi gerektiğini" vurgulamıştı.

Birleşmiş Milletler'in raporlarına göre 2024 yılında 60.897 Afrikalı göçmen, tehlikeli deniz yolculuklarının ardından Yemen'e giriş yaptı.

Afrika Boynuzu ile Yemen arasındaki deniz rotası aşırı riskleriyle biliniyor. Bu rotada çoğu zaman kaçakçıların kullandığı aşırı kalabalık ve deniz yolculuğuna uygun olmayan teknelerde seyahat etmek zorunda kalan göçmenlerin büyük kısmı, iş bulmak amacıyla Körfez ülkelerine ulaşmaya çalışıyor.