Yemen'e ABD saldırısı: 4 sivil hayatını kaybetti - Son Dakika
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Yemen'e ABD saldırısı: 4 sivil hayatını kaybetti

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Yemen'deki Husiler, ABD'nin Yemen'in başkenti Sana'daki bir binaya düzenlediği hava saldırısında 4 sivilin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını açıkladı.

24.03.2025 01:16
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Husiler, Yemen'in başkenti Sana'da, ABD'nin binayı hedef alan hava saldırısında ilk belirlemelere göre 4 sivilin öldüğünü, çok sayıda kişinin de yaralandığını duyurdu.

ABD SALDIRILARINDA SİVİLLER HAYATINI KAYBETTİ

Husilere ait Al-Masirah televizyonunun haberinde, "Düşman ABD'nin, başkent Sana'nın Main ilçesindeki Asr mahallesinde bir binaya düzenlediği hava saldırısında 4 kişi hayatını kaybetti." ifadeleri kullanıldı. Haberde, saldırıda çok sayıda sivilin de yaralandığı belirtildi.

ABD'ye ait savaş uçaklarının aynı zamanda Yemen'in Hudeyde kentinin çeşitli bölgelerine de saldırılar düzenlediği kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

Husiler, 7 Mart'ta yaptığı açıklamada, İsrail'e Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre tanıdığını, aksi takdirde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacağını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social platformu hesabından 15 Mart'ta yaptığı açıklamada, orduya Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini duyurmuştu.

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi ise ABD'ye ait uçak ve savaş gemilerinin Husilerin hedefi olacağını belirterek, saldırılarını sürdürdüğü sürece deniz seferlerindeki engellemelerin Washington'ı da kapsayacağını söylemişti.

Husiler, ABD ile İngiltere'nin, aralarında başkent Sana'nın da yer aldığı bazı kentlere düzenlediği hava saldırılarında 79 kişinin öldüğünü, 107 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Yemen\'e ABD saldırısı: 4 sivil hayatını kaybetti
Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, Yemen, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yemen'e ABD saldırısı: 4 sivil hayatını kaybetti - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • İbrahim null:
    Allah'ın adaleti elbet bir gün tecelli olacak. Müslümanlar zamanı geldiğinde bu yaptığınız katliamların hesabını kat be kat size ödetecek. Onlar o hesap gününü çok uzak zannediyorlar ama o gün onlara çok uzak değil. 5 2 Yanıtla
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