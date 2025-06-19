Yemen'de Kıtlık Uyarısı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), gelecek aylarda Yemen'de kıtlık noktalarının ortaya çıkabileceği uyarısında bulundu.

OCHA'nın X hesabından yapılan açıklamada, Yemen'de gıda güvensizliğinin hala endişe verici seviyelerde olduğu belirtildi.

Yemen'de milyonlarca kişinin şiddetli açlık sıkıntısı çektiği, gelecek aylarda bölge bölge kıtlık durumunun ortaya çıkabileceği kaydedildi.

Açıklamada, insanların hayatlarını kurtarmak için şimdiden harekete geçilmesi gerektiği vurgulandı.

Yemen Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Yemen Dışişleri Bakanı Şai Muhsin Zindani, dün BM Mukim Koordinatörü Julien Harneis ile ülkede kötüleşen insani duruma destek vermek için uluslararası kaynakların harekete geçirilmesi konusunu görüşmüştü.

BM, mayıs ayında yaptığı açıklamada, 2025 Yemen İnsani Müdahale Planı'nın yüzde 10'dan az finanse edildiğini belirterek, ülkenin insani bir felaketten kurtarılması çağrısında bulunmuştu.

Yemen'de, başkent Sana dahil olmak üzere birçok il ve şehri kontrol eden Husiler ile meşru hükümete bağlı güçler arasında 21 Eylül 2014'te başlayan savaşta Nisan 2022'den bu yana sükünet hakim.

BM'ye göre Yemen'deki savaş, ülkedeki birçok sektörü yıkıp yok ederek dünyadaki en büyük insani krizlerden birine yol açtı.