Yemen'de Silah Deposunda Patlama: 2 Ölü

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ADEN, 19 Eylül (Xinhua) -- Yemen'in güneybatısındaki Taiz kentinde Çarşamba günü bir silah deposunda meydana gelen patlamada en az iki kişi hayatını kaybetti.

Adının açıklanmaması kaydıyla Xinhua'ya konuşan bir güvenlik yetkilisi, silah deposunun ülkedeki hükümet yanlısı güçlere ait olduğunu ve 22. Ordu Tugayı'nın kontrolünde bulunduğunu belirtti.

Yetkili, patlamada en az iki kişinin hayatını kaybettiğini ve altı kişinin de yaralandığını söyledi. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Görgü tanıkları, bölgeden yükselen alevler ve duman bulutları gördüklerini bildirdi. Patlamayla etrafa saçılan roketler, yakındaki konutlara isabet ederek bölgedeki evlerde ciddi hasara yol açtı.