Yemen'deki Husiler, ilan edilen af kapsamında 159 mahkumu serbest bıraktı

Yemen'deki Husiler, ilan edilen af kapsamında 159 mahkumu serbest bıraktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yemen'deki Husiler, ilan edilen af kapsamında yakın dönemdeki çatışmalar sırasında teslim oldukları belirtilen 159 mahkumu cumartesi günü serbest bıraktı. Başkent Sana'da serbest bırakılmayı bekleyen mahkumlar, 17 Ekim 2026 tarihli fotoğrafta yer aldı.
SANA, 18 Ekim (Xinhua) -- Yemen'in başkenti Sana'da serbest bırakılmayı bekleyen mahkumlar, 17 Ekim 2026.
Yemen'deki Husiler, ilan edilen af kapsamında yakın dönemdeki çatışmalar sırasında teslim oldukları belirtilen 159 mahkumu cumartesi günü serbest bıraktı. (Fotoğraf: Mohammed Mohammed/Xinhua)
Kaynak: Xinhua
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