Yemen'den İsrail'e Füze Saldırısı - Son Dakika
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Yemen'den İsrail'e Füze Saldırısı

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Yemen'den fırlatılan balistik füze, İsrail tarafından engellendi. Sirenler çaldı, hasar yok.

18.04.2025 08:09
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- Yemen'den İsrail'e balistik füze saldırısı: Birçok bölgede sirenler çaldı

İsrail ordusu füzenin engellendiğini duyurdu

TEL AVİV - İsrail ordusu, Yemen'den fırlatılan bir balistik füzenin hava savunma sistemi tarafından engellendiği duyurdu. Saldırı nedeniyle ülkenin birçok bölgesinde sirenlerin çaldığı açıklandı.

Orta Doğu'daki katliamlarını sürdüren İsrail'e Yemen'den misilleme geldi. İsrail Savunma Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, Yemen'den İsrail topraklarına doğru fırlatılan bir balistik füze nedeniyle ülkenin birçok bölgesinde sirenlerin çaldığı aktarıldı. Füzenin hava savunma sistemi tarafından engellendiği kaydedildi. İlk belirlemelere göre saldırı nedeniyle herhangi bir hasar meydana gelmediği bildirildi.

Zamanlaması dikkat çekti

Yemen'den yapılan füze saldırısının, ABD'nin Husilerin kontrolündeki bir limanı vurmasının hemen ardından gelmesi dikkat çekti. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Yemen'deki Hudeyde şehrinde bulunan Ras İsa yakıt limanına saldırı düzenlemiş, saldırının Husilerin ekonomik gücünü zayıflatmayı amaçladığı açıklanmıştı. Husilere ait Al Masirah TV, ABD'nin liman saldırısında en az 38 kişinin öldüğünü, 102 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

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Kaynak: İHA

Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, İsrail, Dünya, Yemen, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yemen'den İsrail'e Füze Saldırısı - Son Dakika

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