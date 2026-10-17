Yemen ordusu son 24 saatte Husilere 1417 operasyon düzenledi, 800 kişi öldü/yaralandı

Yemen ordusu, son 24 saatte İran destekli Husilere ait askeri hedeflere 1417 operasyon düzenlendiğini, saldırılarda yaklaşık 800 Husi mensubunun öldüğünü ya da yaralandığını duyurdu.

Yemen Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, "Yemen Şafağı" harekatı kapsamında düzenlenen saldırıların savaş uçakları, silahlı insansız hava araçları (SİHA), sahra topçuları ve çok namlulu roketatarlarla gerçekleştirildiği belirtildi.

Saldırıların Husilere ait toplanma alanlarını, takviye birliklerini, tahkim edilmiş mevzileri, ateş kaynaklarını, zırhlı araçları, muharebe araçlarını ve SİHA fırlatma noktalarını hedef aldığı aktarılan açıklamada, operasyonların Husilerin hareketlerini aksattığı, yedek birliklerini cephelere sevk etmelerini engellediği ve sahada taktik hedeflerine ulaşmalarını önlediği savunuldu.

Saldırılarda yaklaşık 800 Husi mensubunun öldüğü ya da yaralandığı, 190'dan fazla zırhlı araç, muharebe aracı, nakliye ve ikmal aracının imha edildiği veya kullanılamaz hale getirildiği kaydedilen açıklamada, tahkimatların ve ateş mevzilerinin de hedef alındığı bildirildi.

Açıklamada, Yemen ordusuna bağlı birliklerin doğu cephesinde Husilere ait mevzilerde arama ve tarama faaliyetlerini sürdürdüğü, kontrol alanını genişlettiği ve yeni bir taktik mevziyi kontrol altına aldığı belirtildi.

Taiz'de Husi saldırıları püskürtüldü

Açıklamada, Taiz vilayetinde ise Yemen ordusunun Husilerin art arda düzenlediği saldırı girişimlerini püskürttüğü, savaş uçaklarının örgüte ait mevzileri ve takviye birliklerini yoğun saldırılarla hedef aldığı ifade edildi.

Saldırılarda Husilerin personel ve askeri teçhizat bakımından ağır kayıplar verdiği öne sürüldü.

Açıklamada ayrıca Husilerin kontrolündeki bölgelerde yaşayanlara, çocuklarını silah altına alma girişimlerinden korumaları çağrısı yinelendi.

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana'nın ve ülkenin bazı bölgelerinin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Yemen hükümetine destek veriyor.