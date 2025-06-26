Yeni Anayasa Vurgusu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1982 darbesinin gölgesinde yazılmış bir anayasa ile yol yürümenin mümkün olmadığını ifade ederek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettikleri gibi, aziz milletimiz vesayetin değil, milletin anayasasını istiyor. Milletin ruhunu yansıtmayan bir anayasayla demokratikleşme olmaz." dedi.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü işbirliğiyle Hukuki Araştırmalar Derneğince (HUDER) gerçekleştirilen " Türkiye'nin Sivil Anayasa Yolculuğu Projesi"nin kapanış töreni, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un katılımıyla düzenlendi.

Meclis Tören Salonu'ndaki program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, buradaki konuşmasında, anayasanın, bir milletin zaman ve tarih karşısındaki duruşunu gösterdiğini; aynı zamanda o milletin ortak aklını, iradesini ve vicdanını yansıttığını belirtti.

Anayasanın yalnızca bir hukuk metninden ibaret olmadığını, bir milletin kimlik belgesi niteliğini taşıdığını kaydeden Yerlikaya, buna karşın insanın ve toplumun zamanla değiştiğine ve dönüştüğüne işaret etti.

Yerlikaya, "1982 darbesinin gölgesinde yazılmış bir anayasa ile yol yürümek mümkün değildir. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettikleri gibi, aziz milletimiz vesayetin değil milletin anayasasını istiyor. Milletin ruhunu yansıtmayan bir anayasayla demokratikleşme olmaz." değerlendirmesinde bulundu.

Anayasanın, dönemin ihtiyaçlarını ve vatandaşların beklentilerini yansıtabilen, hem değerlere hem de zamana uyumlu bir yapıda olması gerektiğine dikkati çeken Yerlikaya, "İnanıyoruz ki yeni anayasa Türkiye Yüzyılı'nın temel taşı olacaktır." diye konuştu.

"Milli ve egemen anayasa elzemdir"

HUDER Genel Başkanı Hasan Oymak, törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Sivil Anayasa Yolculuğu Projesi hakkında bilgi verdi ve gerçekleştirilen faaliyetleri anlattı.

Yıllar içerisinde Anayasa'da yapılan değişikliklerin yeni bir anayasa ihtiyacını ortadan kaldırmadığını anlatan Oymak, Anayasa'nın yürürlükteki yasalarla uyumsuzluk ve çelişki barındırdığını söyledi.

Milli ve egemen bir anayasa hazırlanmasının önem taşıdığını vurgulayan Oymak, "Geldiğimiz noktada görüyoruz ki bu Anayasa Türkiye'ye dar gelmektedir. Türkiye Yüzyılı hedefine hızla giderken Anayasa geride kalmıştır ve milletin ihtiyaçlarına cevap verememektedir." ifadesini kullandı.