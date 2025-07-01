Yeni Delhi'de Akaryakıt Yasağı

YENİ DELHİ, 1 Temmuz (Xinhua) -- Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de 1 Temmuz itibarıyla yürürlüğe giren hava kirliliğiyle mücadeleye yönelik sıkı tedbirler içeren plan kapsamında tahminen 6.114.728 araca şehir genelindeki akaryakıt istasyonlarda benzin ve dizel verilmeyecek. Söz konusu araçlar arasında yük taşımakta kullanılan araçlar, özel araçlar ve iki tekerlekli araçlar da bulunuyor.

Kentin ulaştırma departmanından bir yetkilinin yaptığı açıklamaya göre söz konusu akaryakıt yasağı kapsamında 15 yaşını aşmış benzinli ve 10 yaşını aşmış dizel araçlar akaryakıt alamayacak ve bu araçlara kolluk kuvvetleri tarafından derhal el konulacak. Söz konusu araçların 4 milyondan fazlasınınsa iki tekerlekli olduğu belirtiliyor.

Klasik, özel izinli ve sıkıştırılmış doğalgazla çalışan araçlar akaryakıt yasağından muaf olacak.

Açıklamada Delhi polisi, trafik polisi, yerel ulaştırma departmanı ve Delhi Belediye Şirketi'nden özel ekiplerinin, kullanım ömrünü tamamlamış araçları kontrol etmek ve el koymak için akaryakıt istasyonlarında görevlendirileceği kaydedildi.

Kullanım ömrünü tamamlamış araçlar, Delhi genelinde yaklaşık 500 akaryakıt istasyonuna kurulan otomatik plaka tanıma kameralarıyla tespit edilecek.

Yeni Delhi'de hava kirliliği seviyesi özellikle kış aylarında Hava Kalitesi Endeksi açısından 1.000 gibi tehlikeli seviyelere ulaşıyor. Dünyanın yüksek hava kirliliği yaşanan başkentleri arasında yer alan kentteki hava kirliliğinin başlıca nedenleri arasında benzin ve dizelle çalışan eski araçlar gösteriliyor.