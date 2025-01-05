Yeni Delhi'de Yoğun Sis Uçuşları Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
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Yeni Delhi'de Yoğun Sis Uçuşları Olumsuz Etkiledi

Yeni Delhi'deki yoğun sis nedeniyle 400'den fazla uçuşta aksaklık, 45 uçuş iptal edildi.

05.01.2025 10:46
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Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de etkili olan yoğun sis, 400'den fazla uçuşta aksaklıklar yaşanmasına yol açtı.

Hindustan Times'ın haberine göre, başkentte yaklaşık 9 saat boyunca etkili olan yoğun sis, zaman zaman görüş mesafesini sıfıra indirdi.

Şehri kaplayan sis nedeniyle 45'in üzerinde uçuş iptal edilirken 400'den fazla uçuşta aksaklıklar yaşandı.

Ayrıca 80'den fazla tren seferinde de gecikmeler oldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yeni Delhi'de Yoğun Sis Uçuşları Olumsuz Etkiledi - Son Dakika

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