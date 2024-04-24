Yeni Delhi'deki Devasa Çöp Depolama Alanında Yangın Devam Ediyor - Son Dakika
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Yeni Delhi'deki Devasa Çöp Depolama Alanında Yangın Devam Ediyor

Yeni Delhi\'deki Devasa Çöp Depolama Alanında Yangın Devam Ediyor

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'deki devasa bir çöp depolama alanında çıkan yangın, Pazartesi günü de devam etti. Yangın söndürme çalışmaları sürerken, itfaiyeciler yanan çöp yığınlarının üzerine su püskürttü. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, çöp sahasından yayılan zehirli dumanlar nedeniyle bölge sakinleri nefes almakta güçlük çekiyor. Yetkililer olayla ilgili olarak kimliği belirlenemeyen kişiler hakkında yasal işlem başlattı.

24.04.2024 11:44
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ÇEKİM TARİHİ: 22 Nisan 2024

1. Hindistan Kapısı'nın çeşitli görüntüleri

2. Yanan çöp yığınlarının çeşitli görüntüleri

3. İtfaiye operasyonlarının çeşitli görüntüleri

4. Trafik akışının çeşitli görüntüleri

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'deki devasa bir çöp depolama alanından Pazartesi günü de alevler ve yoğun dumanlar yükselmeye devam etti.

Yangın söndürme çalışmaları sürerken, itfaiyeciler yanan çöp yığınlarının üzerine su püskürttü.

Devasa çöp depolama alanında Pazar akşamı başlayan yangın halen söndürülemedi.

Öte yandan, çöp sahasından yayılan zehirli dumanlar nedeniyle bölge sakinleri nefes almakta güçlük çekiyor.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, yetkililer olayla ilgili olarak kimliği belirlenemeyen kişiler hakkında yasal işlem başlattı.

Delhi İtfaiye Hizmetleri departmanına göre çöp sahası, atık yığınlarında ortaya çıkan metan gazı nedeniyle alev aldı.

Yetkililer yangının çıkış nedeni olarak sıcak ve kuru hava koşullarına işaret etti.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Yeni Delhi'den bildiriyor.(XHTV)

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Yeni Delhi'deki Devasa Çöp Depolama Alanında Yangın Devam Ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yeni Delhi'deki Devasa Çöp Depolama Alanında Yangın Devam Ediyor - Son Dakika
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