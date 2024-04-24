Yeni Delhi\'deki Devasa Çöp Depolama Alanında Yangın Devam Ediyor

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ÇEKİM TARİHİ: 22 Nisan 2024

1. Hindistan Kapısı'nın çeşitli görüntüleri

2. Yanan çöp yığınlarının çeşitli görüntüleri

3. İtfaiye operasyonlarının çeşitli görüntüleri

4. Trafik akışının çeşitli görüntüleri

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'deki devasa bir çöp depolama alanından Pazartesi günü de alevler ve yoğun dumanlar yükselmeye devam etti.

Yangın söndürme çalışmaları sürerken, itfaiyeciler yanan çöp yığınlarının üzerine su püskürttü.

Devasa çöp depolama alanında Pazar akşamı başlayan yangın halen söndürülemedi.

Öte yandan, çöp sahasından yayılan zehirli dumanlar nedeniyle bölge sakinleri nefes almakta güçlük çekiyor.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, yetkililer olayla ilgili olarak kimliği belirlenemeyen kişiler hakkında yasal işlem başlattı.

Delhi İtfaiye Hizmetleri departmanına göre çöp sahası, atık yığınlarında ortaya çıkan metan gazı nedeniyle alev aldı.

Yetkililer yangının çıkış nedeni olarak sıcak ve kuru hava koşullarına işaret etti.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Yeni Delhi'den bildiriyor.(XHTV)