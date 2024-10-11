Yeni Destekleme Modeli Toplantısı Yapıldı

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Şanlıurfa İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce "Yeni Destekleme Modeli" bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Eğitim Tesisi'nde düzenlenen toplantıda, katılımcılara slayt eşliğinde sürdürülebilir, verimli ve kaliteli hayvansal üretim ile güvenli gıda arzı kapsamında Yeni Destekleme Modeli hedef ve uygulama detayları anlatıldı.

Hayvancılık Genel Müdürlüğü Islah Daire Başkanı Engin Ünay, toplantıda Yeni Destekleme Modeli ile ilgili katılımcılara bilgiler verdi.

Şanlıurfa'nın üretimin yoğun olduğu bir kent olduğunu belirten Ünay, üretim yaparken aynı zamanda kaynakların gelecek nesillere aktarılabilmesi için planlamalar yaptıklarını söyledi.

Programa, İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, Ziraat Odası Başkanı Ahmet Eyyüpoğlu ile çiftçiler ve ilgililer katıldı.