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Yeni Ekonomi Düzenlemeleri TBMM'de

16.06.2025 19:15
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AK Parti, binek otomobillerin ÖTV'sinin güncellenmesi ve vergi düzenlemeleri için yasa teklifi sundu.

(TBMM) - AK Parti tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile binek otomobillerin vergilendirilmesinde ÖTV matrahları güncelleniyor. Vergi oranları yüzde 45 ila yüzde 220 arasında olmasına rağmen, matrah güncellemesine ilişkin yetkinin sonuna gelinmesi nedeniyle yerli ve yabancı ayrımı veya yüksek ve düşük bedel ayrımı yapılmadan fiilen tüm araçlar yüzde 80, yüzde 150 ve yüzde 220 oranında vergilendiriliyor. Kamyonet cinsi araçlardan arazi taşıtı sınıfında olan ve azami yük kütlesi 3 bin 500 kilogramı geçmeyen arazi taşıtları için ÖTV oranı yüzde 50 olarak uygulanacak. AK Partili yetkililer, kanun teklifinde vatandaşa ek yük getiren hükümler bulunmadığını" savundu.

AK Parti, TBMM Başkanlığına Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi sundu. AK Partilili kaynaklar, TBMM'ye sunulan yeni ekonomi paketiyle, "vergide adalet ve etkinliğin artırılması, kayıt dışılıkla mücadele edilmesi, indirim ve istisnaların azaltılması, hukuki belirliliği sağlanmasının amaçlandığını, kanun teklifinde vatandaşa ek yük getiren hükümler bulunmadığını" bildirdi.

Teklifle, Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun'da yapılan değişiklik uyarınca kambiyo, nukut, esham ve tahvilat alım satımı ve kıymetli madenler ve kıymetli taşlarla bunlardan mamul veya bunları muhtevi her nevi eşya ve kıymetlerin alım satımı, kıymetli madenlerin rafinajı ile tüm bu eşya ve kıymetlerin, ticari senetlerin ve tediyeyi temine yarayan her türlü vasıta ve vesikaların memleketten ihracı veya memlekete ithalinin tanzim ve tahdidine ve Türk parasının kıymetinin korunması için kararlar alınmasında Cumhurbaşkanı yetkili olacak.

Teklifle, yeni alınacak yatırım teşvik belgelerinde indirim hakkının kullanılabileceği süre en fazla 10 yıl ile sınırlandırılıyor. Tüm yatırımlar için kurumlar vergisi oranının yüzde 60 indirimli uygulanmasına imkan sağlanacak. Yatırıma katkı oranının üst sınırı yüzde 50 olacak.

Araştırma, geliştirme ve teknoloji yatırımlarını desteklemek amacıyla AR-GE, tasarım ve destek personeline uygulanan gelir ve damga vergisi istisna ve teşviklerinde yeni düzenleme yapılıyor.

Teknoloji geliştirme bölgeleri, AR-GE merkezleri ve araştırma altyapılarında görev yapan personelin ücretlerine sağlanan vergi istisna ve teşvikleri brüt asgari ücretin 40 katı ile sınırlandırılacak.

Elektronik Yoklama Sistemi'nde yoklama fişinin, koordinat bazlı konum bilgisini ve yoklama yapılan yere ilişkin fotoğrafları içerecek şekilde elektronik ortamda tanzim edildiği durumlarda, yetkili kişinin yoklama esnasında bulunmaması veya imzadan çekinmeleri halinde, bu fişte polis, jandarma, muhtar veya ihtiyar meclisi üyelerinin imzasının aranması zorunluluğu kaldırılacak.

Akaryakıt ve LPG ürünleri ithalatına vergi düzenlemesi

Mevcut uygulamada akaryakıt, LPG ve bunların türevlerinin ithalinde değil, ithalatçıları tarafından yurt içinde tesliminde ÖTV hesaplanıyor. Yurt içi imalatçıların bu malları tesliminde ise hem ÖTV hem de KDV'nin hesaplanması ilk teslimde gerçekleşiyor.

Teklife göre, hem imalatçılarla ithalatçıların teslimleri arasındaki KDV farklılığı giderilecek hem de kayıt dışılığın önlenmesine hizmet edilecek. Teminat karşılığı ithal edilen akaryakıt ve LPG ürünlerinin teminat tutarının hesaplanmasına esas ÖTV tutarı da KDV matrahına dahil edilecek. Böylece, ithal edilen ancak KDV'si ödenmeyen ÖTV tutarının, yurt içindeki teslimler sırasında usulsüz yöntemlerle KDV matrahının dışına çıkarılması önlenecek.

Kayıt dışılıkla mücadele kapsamında LPG sektöründe de herhangi bir dağıtıcıdan alınan toptan LPG'nin başka bir dağıtıcıya satışı önlenecek.

Kurumlar vergisi istisnası

İhracatın desteklenmesi ve mükelleflerin uluslararası pazarlarda rekabet avantajı sağlamalarını teşvik etmek amacıyla, serbest bölgede üretim faaliyetinde bulunanların serbest bölge içine veya diğer serbest bölgelerde faaliyette bulunanlara satışlarından elde ettikleri kazançlar da gelir ve kurumlar vergisi istisnası kapsamına alınacak. Ancak serbest bölgelerden yurt içine yapılan satışlardan elde edilen kazançlardan vergi alınmaya devam edilecek.

Binek otomobillerin vergilendirilmesi

Mevcut durumda akaryakıtla çalışan binek otomobillerin vergilendirilmesinde temelde motor silindir hacmi ve matrah olmak üzere iki kriter kullanılıyor. Ancak zaman içerisinde araçların değerlerindeki hızlı artışa karşın, uygulanan matrahlar yetersiz kaldı.

Vergi oranları yüzde 45 ila yüzde 220 arasında olmasına rağmen, matrah güncellemesine ilişkin yetkinin sonuna gelinmesi nedeniyle yerli ve yabancı ayrımı veya yüksek ve düşük bedel ayrımı yapılmadan fiilen tüm araçlar yüzde 80, yüzde 150 ve yüzde 220 oranında vergilendiriliyor.

Teklifle, akaryakıtla çalışan binek otomobillerde uygulanan ÖTV matrahları, piyasa koşullarında oluşan fiyatları etkilemeyecek ve güncel ÖTV oranlarına uygun olacak şekilde yeniden belirleniyor.

Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nda yapılan düzenlemeye göre, Kanun'un II sayılı listesinde yer alan ve yerli katkı oranı en az yüzde 40 olan mallar ile eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ve mopedler dahil motosikletler ile bir yardımcı motoru bulunan tekerlekli taşıtların, Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Savunma Sanayii Başkanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı tarafından münhasıran milli savunma ve iç güvenlik ihtiyaçlarında kullanılmak üzere ilk iktisabı vergiden müstesna tutulacak.

Kanun'un II sayılı listesindeki mallar için oranlar ile bu oranlara esas Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrahlarının alt ve üst sınırlarını üç katına kadar artırmaya, sıfıra kadar indirmeye, bu sınırlar içinde kalmak şartıyla binek otomobiller ve esas itibarıyla insan taşımak üzere imal edilmiş steyşın vagon ve yarış arabaları dahil diğer motorlu taşıtların motor silindir hacmi, menzilleri ve batarya kapasiteleri için de farklı oranlar belirlemeye Cumhurbaşkanı yetkili olacak.

Bazı fosil yakıtla çalışan binek otomobiller ile hem fosil yakıt kullanan hem de elektrik motoru bulunan bazı hibrit otomobillerin ÖTV matrah eşiklerinde ve oranlarında değişiklik yapılacak. Buna göre, motor silindir hacmi ve elektrik motor gücüne göre alınacak ÖTV oranları, yüzde 80 ile yüzde 220 arasında değişecek.

Kamyonet cinsi araçlardan arazi taşıtı sınıfında olan ve azami yük kütlesi 3 bin 500 kilogramı geçmeyen arazi taşıtları için ÖTV oranı yüzde 50 olarak uygulanacak.

Kaynak: ANKA

AK Parti, Politika, Ekonomi, Güncel, Hukuk, ÖTV, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeni Ekonomi Düzenlemeleri TBMM'de - Son Dakika

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