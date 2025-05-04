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Yeni Haftada Bahar Yağışları Bekleniyor

Yeni Haftada Bahar Yağışları Bekleniyor

Yurt genelinde bahar yağışları ve mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklar öngörülüyor.

04.05.2025 15:11
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Yeni haftada yurt genelinde bahar yağışlarının görülmesi, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, AA muhabirine haftanın hava tahminine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Son değerlendirmelere göre yeni haftada bahar yağışlarının etkisini göstereceğini belirten Tekin, hafta boyunca özellikle öğle saatlerinden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanağın etkili olmasının beklendiğini söyledi.

Yarın Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yağışların etkili olmasının öngörüldüğünü anlatan Tekin, " Antalya'nın batısının iç kesimleri, Burdur çevreleri de yarın yağışlı olacak. Diğer yerlerdeyse parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak." dedi.

Salı günü Batı Akdeniz ve Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun doğusuyla Rize ve Artvin çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağının tahmin edildiğini dile getiren Tekin, çarşamba günü yağış alanının genişlemesinin, Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Orta ve Batı Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun batısında yağış beklendiğini ifade etti.

Tekin, yağışların yurt genelinde perşembe ve cuma günü de devam edeceğinin öngörüldüğünü bildirdi.

Yarın kuvvetli yağışlara karşı vatandaşları uyaran Tekin, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden esecek kuvvetli rüzgara karşı da dikkatli olunmasını istedi.

Tekin, yeni hafta itibarıyla sıcaklıkların artmasının ve hafta boyunca mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinin beklendiğini kaydetti.

3 büyükşehirdeki hava durumu

Ankara'da yarın ve salı günü yağış beklentisinin olmadığını belirten Tekin, "Başkentte çarşamba günü sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak görülecek. Sıcaklıklar yarın 21, salı 24, çarşamba günü ise 26 dereceye çıkacak." dedi.

İstanbul'da 3 gün boyunca yağış beklenmediğini, parçalı ve az bulutlu havanın hakim olacağını dile getiren Tekin, sıcaklıkların 24 ila 26 derece aralığında seyredeceğinin tahmin edildiğini söyledi.

Tekin, İzmir'de ise parçalı ve az bulutlu havanın etkili olmasının, sıcaklıkların 28 ile 30 derece arasında seyretmesinin beklendiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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