Yeni Havalimanı Kashgar\'da Açıldı

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URUMQİ, 29 Kasım (Xinhua) -- Bölgesel havalimanı yetkililerine göre, Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin Kashgar kentindeki yeni havalimanı perşembe günü trafiğe açıldı.

Xinjiang Havalimanı Grubu, bunun bölgenin üçüncü A sınıfı genel havacılık havalimanı olduğunu belirtti.

Grup, Yecheng ilçesinde bulunan Yecheng Mierdai Havalimanı'nın 2.000 metre uzunluğunda ve 30 metre genişliğinde bir piste ve toplam 3.180 metrekare alana sahip bir terminal kompleksine sahip olduğunu açıkladı.

Yecheng ilçesi, Xinjiang ve Çin'in güneybatısındaki Xizang Özerk Bölgesi'nde mal dolaşımını sağlayan önemli bir ulaşım merkezi.