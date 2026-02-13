Yeni Kadro İhdasları Yayımlandı - Son Dakika
Yeni Kadro İhdasları Yayımlandı

13.02.2026 09:32
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile bazı kurumlara kadro ihdas edildi.

"Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" Resmi Gazete'de yayımlandı."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnameye göre, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına 5, Göç İdaresi Başkanlığına 5, İstanbul Üniversitesine 1 kadro ihdası yapıldı.

