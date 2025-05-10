Yeni Kaledonya İçin Serbest Bırakma Yürüyüşü

Fransa'da tutuklu bulunan Yeni Kaledonyalı bağımsızlık yanlılarının serbest bırakılması için başkent Paris'te yürüyüş yapıldı.

Fransa'nın Hint Pasifik'teki kolonisi Yeni Kaledonya'nın bağımsız olmasını destekleyenler, yerel saatle 14.00'te Paris'te Porte de Charenton metro durağı yakınlarında toplandı.

Millet Meydanı'nı istikametinde düzenlenen yürüyüşte göstericiler, Yeni Kaledonya'da geçen yıl başlayan bağımsızlık yanlısı hareket kapsamında Paris hükümetinin tutukladığı Yeni Kaledonyalıların serbest bırakılmasını talep etti.

Göstericiler, bağımsızlık yanlısı tutuklu Yeni Kaledonyalılar hakkındaki suçlamaların düşürülmesini ve Fransa'daki tutukluların gönüllü olarak adaya gönderilmesini istedi.

Yeni Kaledonya'daki Fransız birliklerin adayı terk etmesi gerektiğini dile getiren göstericiler, "Kahrolsun sömürgecilik, yaşasın Yeni Kaledonya halkının direnişi" sloganları attı.

"Yeni Kaledonya ile dayanışma" yazılı pankart açılan gösteride, Yeni Kaledonya'da 13 Mayıs 2024'te başlayan olaylarda hayatını kaybedenlerin isimleri okundu.

"Sömürgecilik, insanlığa karşı bir suçtur"

Bir eylemci, gösteriye, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 2017'de Cezayir ziyaretinde sarf ettiği "Sömürgecilik, insanlığa karşı bir suçtur." cümlesinin yazılı olduğu tişörtle katıldı.

Yürüyüşte söz alan Fransa'daki Kanaklar Hareketinin Sekreteri İabe Lapacas, yürüyüşün başladığı yerde 1931'de "Uluslararası Sömürge Sergisinin" düzenlediğini kaydederek, "(Sergide) Tam bu noktada, Yeni Kaledonya Koloni Köyü bulunuyordu." dedi.

Lapacas, bu sergide, dönemin sömürgeci gücü Fransa'nın kolonilerindeki zenginlikleri sergilediğine belirterek, o dönem "yabani" ve "yamyam" şeklinde tanıtılan atalarının da burada sergilendiğine dikkati çekti.

Yeni Kaledonya'da bağımsızlık yanlıları güç kullanılarak bastırılmıştı

Fransa'nın ana karasından yaklaşık 17 bin kilometre uzaklıktaki sömürgesi Yeni Kaledonya'da Fransız hükümetinin yerli halkla yaptığı anlaşmalara aykırı anayasal reformu yürürlüğe koymak istemesiyle 13 Mayıs 2024'te başlayan olaylar güç kullanılarak bastırılmıştı.

Fransız hükümetinin yerli halkla 1998'de imzaladığı ve Ada'ya özerklik statüsü veren Noumea Antlaşması'na aykırı şekilde, en az 10 yıldır Ada'da yaşayan Fransızların seçimlerde oy kullanmalarının yolunu açma girişimi, mayıs ayında protestolara neden olmuştu.

Ada'da Fransız güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonlarda 13 kişi hayatını kaybetmişti.