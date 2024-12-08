Yeni Kardinal Atama Töreni

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Papa Franciscus, 21 yeni kardinali atadı; toplam kardinal sayısı 253'e yükseldi.

08.12.2024 01:46
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Katolik Kilisesi'nin merkezi Vatikan'da Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus tarafından ekim ayında kardinallik mertebesine yükseltilen 21 din adamı için özel tören düzenlendi.

Vatikan'ın ünlü Aziz Petrus Meydanı'nda Papa Franciscus'un yönettiği törende, 21 yeni kardinale Katolik Kilisesi'nde sadece kardinallerin takabildiği kırmızı şapka ve altın yüzükleri verildi.

Papa, törende yaptığı konuşmada, yeni kardinallerinden rekabete boyun eğmemelerini ve kilisenin birliğini inşa etmeye odaklanmalarını istedi.

Yeni kardinallerden 20'si 80 yaşının altında olması sebebiyle bir sonraki Papalık Seçimi'ne katılıp, oy kullanabilecek.

Papa Franciscus, kendi döneminde 10. kez kardinal atadı

Papa Franciscus, bu kardinal atama töreniyle Katoliklerin ruhani lideri olarak seçildiği 2013'ten bu yana Katolik Kilisesi'ne 10. kez kardinal atamış oldu.

İtalyan basınında çıkan haberlerde, bu son atamayla Katolik Kilisesi'nde toplam kardinal sayısının 253'e ulaştığı, bunlardan 140'ının yaşlarının 80'in altında olması sebebiyle Kardinaller Meclisi'nin yapacağı bir sonraki Papalık Seçimi'nde (Konklav) oy kullanma hakkına sahip olacağı kaydedildi. Diğer 113 kardinal ise yaşlarının 80'in üstünde olması sebebiyle Konklav'a katılamayacak.

Papa 6. Paulus'un 1975'te belirlediği esasa göre, papalık seçimlerine katılabilecek "seçici kardinal" sayısı en fazla 120 ile sınırlandırılırken, Papa Franciscus'un son atamalarıyla bu sayının 140'a ulaştığı belirtildi.

Rainews24'ün haberinde, kısa süre sonra 88 yaşına girecek Papa Franciscus'un, bu atamalarla bir istisna oluşturduğu ifade edildi. Papa Franciscus'un bu adımla, bir sonraki Konklav'ın, üst sınır olan 120'den daha fazla sayıda kardinalle toplanabilmesini amaçladığı ve bunun da istikrarı sağlamaya yönelik bir rezerv oluşturma maksadı taşıdığı kaydedildi.

Ayrıca Papa'nın bugüne kadarki kardinal atamalarında; daha az Avrupa, daha az İtalyan ve Batı odaklı bir kilise oluşturma niyetinin görüldüğü ifade edildi.

Son atamalarla, Avrupa'nın 115, Asya'nın 37, Güney Amerika'nın 32, Afrika'nın 29, Kuzey Amerika'nın 28, Orta Amerika'nın 8 ve Okyanusya'nın 4 kardinali olacak.

Katolik Kilisesi'nde kurallar gereği, "Papa" olarak seçilen bir kişi ölene dek görevde kalıyor. Papalar öldüğünde ya da en son 2013'te Papa 16. Benediktus'un istifasıyla yaşandığı gibi istisnai durumlarda "Papalık Seçimi" yapılıyor.

Kurallara göre, papalık seçimine katılabilecek en az 115 en fazla 120 kardinal, Sistine Şapeli'nde yapılan ve dış dünyayla bağlantılarını kestikleri Kardinaller Meclisi'nde toplanıyor. Kardinaller arasındaki oylamada 3'te 2 çoğunluğu alan kardinal, yeni "Papa" olarak seçiliyor.

Kaynak: AA

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