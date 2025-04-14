Yeni Kitap: Bitki Koruma Yöntemleri

Türkiye'deki 10 üniversiteden 13 akademisyenin yaklaşık bir yıl süren çalışmasıyla "Bitki Koruma Ürünleri ve Mücadele Yöntemleri" başlıklı 482 sayfalık kitap hazırlandı.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ), Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Siirt Üniversitesi, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ve Selçuk Üniversitesi'nde görevli 13 akademisyen, yaklaşık bir yıl süren çalışmanın ardından "Bitki Koruma Ürünleri ve Mücadele Yöntemleri" başlıklı 482 sayfalık kitap hazırladı.

Kitabın editörlüğünü yürüten KSÜ Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tamer Üstüner, AA muhabirine, eserin hem kapsam hem de güncellik açısından tarım sektörüne önemli katkılar sağlayacağını söyledi.

Üstüner, çalışmanın yalnızca "Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılık Sertifika Sınavı"na hazırlık amacı taşımadığını, aynı zamanda tarım sektöründeki birçok sorunun çözümüne katkı sunmayı hedeflediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Çıkış noktamız, ziraat mühendisleri, eczacılar, orman mühendisleri ve kimyagerlerin girdiği bayilik sınavına yönelik bir kaynak hazırlamaktı ancak çalışmayı çok disiplinli bir yaklaşımla genişlettik. Entomoloji, fitopatoloji, herboloji, organik tarım, tarımsal ürünler mevzuatı, pestisitin (tarım ilacı) insan ve çevreye olumsuz etkisi, Avrupa Birliği ve diğer ülkelerden pestisit kalıntıları nedeniyle dönen ürünler... Bunların tamamını içeren bir kaynak oluşturduk. Bu kaynakta tarım sektöründe yüzlerce soru ve sorunlara yönelik çözümler ve yeni önerilerde bulunduk. Önemli bir kaynak olduğunu düşünüyorum. Tarım dünyasında hayırlı olsun."

Kitabın sade ve anlaşılır bir dille hazırlandığını belirten Üstüner, eserde yalnızca bilimsel bilgiler değil, tarım sektöründe karşılaşılan yüzlerce soruya yönelik pratik öneriler ve güncel çözümlerin de yer aldığını söyledi.

Eserde ayrıca bitki koruma ürünlerinin çevresel etkileri, sınavda çıkabilecek soru örnekleri ve Türkiye'de kullanımı yasaklı aktif maddelere dair detaylı bilgiler bölümler halinde sunuluyor.