Yeni Parti Adı Açıklandı - Son Dakika
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Yeni Parti Adı Açıklandı

24.07.2025 20:12
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Corbyn ve Sultana, yeni partinin adının 'Senin Partin' olmadığını duyurdu.

İngiltere'de Filistin destekçisi siyasetçilerin kurmayı planladığı partinin adıyla ilgili çıkan haberlerden sonra milletvekilleri Jeremy Corbyn ve Zarah Sultana, partinin adının internet sitesinde işaret edildiği gibi "Senin Partin (Your Party)" olmadığını ifade etti.

İngiltere'de solda yer alan siyasiler ile iktidardaki İşçi Partisinin Filistin politikalarını eleştiren muhalifleri bir çatı altında toplamayı planlayan partiyle ilgili ilk resmi açıklamanın ardından ismiyle ilgili haberler ile ilgili düzeltme yapıldı.

Partinin kuruluş çalışmalarına öncülük eden eski İşçi Partisi lideri ve bağımsız milletvekili Jeremy Corbyn ve İşçi Partisinden bu ay istifa eden milletvekili Sultana, yaptıkları ortak açıklamada yer alan "Senin Partin" isminin, partinin adı olmadığını kaydetti.

Corbyn'e yakın bir kaynak Sky News'e açıklama yaparak, "Senin Partin ismi, halka ait olacak bir partinin demokratik kuruluş sürecini başlatmak amacıyla geçici olarak kullanıldı." dedi.

Haberde partinin resmi adının henüz belirlenmediği bilgisi de yer aldı.

Sultana ise dijital haber platformu Politics Joe'nun yeni partiye ilişkin haberine X'ten yorum yazarak, "Adı Senin Partin olmayacak!" ifadelerini kullandı.

Destek vermek isteyenler "Senin Partin" sitesine yönlendirilmişti

Corbyn ve Sultana, bugün yaptıkları ortak açıklamada ülkede ve dünyadaki gelişmelerin yeni bir siyasi partiyi gerekli kıldığını ifade etmişti.

Açıklamada, dünyanın en zengin ülkelerinden olan İngiltere'de 4,5 milyon çocuğun yoksullukla mücadele ettiği belirtilirken İsrail'e silah satışının sonlandırılması ve Filistin'in bağımsızlığı desteklenmişti.

Partiye destek vermek isteyenler "Senin Partin" hesabına yönlendirilmişti.

Filistin destekçisi bağımsız milletvekilleri yeni parti için görüşmeler yapmıştı

İngiltere'de geçen yılki seçimde meclise giren Filistin destekçisi 5 bağımsız milletvekili, Bağımsız İttifak adında bir grup olarak hareket edeceklerini duyurmuştu.

Eski İşçi Partisi lideri Corbyn de temmuz başında katıldığı bir televizyon yayınında ittifak içindeki milletvekilleriyle yeni parti kurulması yönünde görüşmeler yapıldığını doğrulamıştı.

Corbyn, yeni parti kurmaya hazırlanıp hazırlanmadıkları sorusuna, "Bu grup bir araya gelecek, bir alternatif olacak." yanıtını vermişti.

Daha sonra X hesabından bir paylaşım yapan Corbyn, 2024 seçimlerinin birinci yıl dönümünde, İşçi Partisi hükümetinin, insanların beklediği ve hak ettiği değişimi sunmayı reddettiğini belirtmişti.

"Ülkemizin şimdi yön değiştirmesi gerekiyor" diyen Corbyn, İşçi Partisinden istifa eden Sultana'yı kararından dolayı tebrik ederek, "Bizimle birlikte gerçek bir alternatif inşa edecek olmasından memnuniyet duyuyorum." ifadesini kullanmıştı.

Yeni bir tür siyasi partinin demokratik temellerinin yakında şekilleneceğini paylaşan Corbyn, "Görüşmeler devam ediyor ve tüm topluluklarla birlikte insanların hak ettiği bir gelecek için mücadele etmeye heyecanla hazırım." ifadelerine yer vermişti.

Kaynak: AA

jeremy corbyn, İngiltere, Politika, Filistin, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeni Parti Adı Açıklandı - Son Dakika

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