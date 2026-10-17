YENİ Parti Ankara İl Başkanlığı için 5 aday yarın sandığa gidiyor

(ANKARA) - YENİ Parti Ankara İl Başkanlığı ön seçiminde, 5 aday partililere seslendi. Toplantının açılışında konuşan YENİ Parti İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, "Edirne'nin de Ardahan'ın da Sinop'un da Hatay'ın da Hakkari'nin de Kırklareli'nde gözü YENİ Parti'dedir. YENİ Parti'nin kararlı ve inançlı üyelerindedir. Onun gelecekte Türkiye'yi yönetecek olan siyasi kadrolarındadır" dedi.

YENİ Parti Ankara İl Başkanı ön seçimi için parti üyeleri, Kocatepe Kültür Merkezi'nde toplandı. İki gün sürecek ön seçimin bugünkü bölümünde adaylar konuşmalarını yaptı. Toplantının Divanı YENİ Parti İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, Eda Tanrıverdi ve Ömer Eken'den oluşurken; İl Başkanlığı için İbrahim Karaca, Fatma Saçak Akbulut, Murat Yıldız, Süreyya Yılmaz, Pınar Akgül Doğusoy aday oldu.

Programa; eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın, eski CHP Genel Sekreteri Önder Sav, YENİ Parti'nin TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl, İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, Ankara Milletvekilleri Aliye Timisi Ersever ve Umut Akdoğan, eski Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka, YENİ Parti Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı Bülent Yücetürk ile Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, Çankaya Belediye Başkan Vekili Haldun Güler, Şereflikoçhisar Belediye Başkanı Mustafa Koçak katıldı.

Açılış konuşmasını yapan kurucu Ankara İl Başkanı İbrahim Karaca, tüm üyelerin YENİ Parti'nin eşit bir parçası olduğunu belirterek, "Sandığa yansıyacak her bir tercih kıymetlidir. Ortaya çıkacak iradeyi sahiplenmek, ön seçimden sonra aynı dayanışmayı ve çalışmayı sürdürmek hepimizin sorumluluğundadır" ifadelerini kullandı.

"EDİRNE'NİN DE ARDAHAN'IN DA SİNOP'UN DA HATAY'IN DA GÖZÜ GELECEKTE TÜRKİYE'Yİ YÖNETECEK OLAN SİYASİ KADROLARINDADIR"

Toplantının açılışında konuşan Zeybek ise YENİ Parti'nin üye sayısının Ankara'da kısa sürede 54 binin üstüne çıktığını söyledi. 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde o dönemdeki CHP'nin birinci parti olduğunu, anketlerde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun en çok oy alan cumhurbaşkanı adayı olarak çıktığını bu nedenle operasyonlarla karşılaştıklarını söyleyen Zeybek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İşte bütün bu yargı yoluyla oluşan operasyonlar sonucunda kararlı bir lider Ankara'da otur, genel merkezde otur, haftada salı günleri grup toplantısını yap, 30 yıl partini yönet, fazla da Anadolu'ya çıkma, Silivri'yi de unut. Orada cezaevinde yatanları da dikkate alma. 'Seninle bir derdimiz yok" diyenlere inat kısa süre içinde 160'dan fazla Türkiye'de miting her cumartesi, pazar Anadolu'da her çarşamba günü İstanbul'da milletle buluştu ve dedi ki: 'Ne Silivri'de, Sincan'da, Kırşehir'de, Tekirdağ'da, Çorlu'da, Buca'da Bütün cezaevlerinde yatıran arkadaşlarımızı asla yalnız bırakmayacağız. Ne de bu aziz milleti sizin önünüzde diz çöktürmeyeceğiz. Bir adım geri adım atmayacağız. Bir santim önünüzde eğilmeyeceğiz' demiştir. Edirne'nin de Ardahan'ın da Sinop'un da Hatay'ın da Hakkari'nin de Kırklareli'nde gözü YENİ Parti'dedir. YENİ Parti'nin kararlı ve inançlı üyelerindedir. Onun gelecekte Türkiye'yi yönetecek olan siyasi kadrolarındadır."

Ülkenin doğru yönetilmediğinin ve baskının giderek arttığını anlatan Zeybek, demokratik ve üretebilen bir ülke kurmak için yola çıktıklarını belirterek "İl kongrelerimizin ardından büyük kongremizi yaparak, 6 ay sonra yapılacak bir seçime girme hakkını kazanacağız. Yolumuz açık olsun" dedi.

"OTORİTER BİR YÖNETİMİN TÜRKİYE'DE HAKİM OLDUĞUNU TÜM DÜNYA KABUL ETMİŞ DURUMDA"

Zeybek'in ardından konuşan YENİ Partisi'nin TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl, toplumun YENİ Parti'den umutlu olduğunu belirterek, "Bizim çok büyük hayallerimiz var. Türkiye'yi bu otoriter anlayıştan kurtarmak bizim hayallerimiz. Türkiye'de demokrasiye oturtmak bizim hayallerimiz. İnsan haklarını Türkiye'de sonuna kadar tesis etmek. Otoriter bir yönetimin Türkiye'de hakim olduğunu tüm dünya kabul etmiş durumda. Dolayısıyla bizim hayallerimiz ve mücadele anlayışımız bunları gerçekleştirmek için kurulmuştur" diye konuştu.

YENİ Partisi Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever, zor bir dönemden geçtiklerini belirterek, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tam bağımsızlık şiarından asla vazgeçmediğimiz için halkımızla beraber olacağımızı gördüğümüz için YENİ Parti'nin kurucu milletvekili olmaktan onur ve gurur duyuyorum. Birlikte umutumuzu kaybetmiyoruz haklardan alanlara iktidar yürüyüşümüzü sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı. Ersever'in ardından son olarak YENİ Parti Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı Bülent Yücetürk konuştu. Ülkenin gittiği yerin iyi olmadığını, iktidarın baskıyı artırdığını söyleyen YENİ Parti'nin toplumdan aldığı destekle iktidara yürüdüğünü söyledi.

Yapılan açılış konuşmaların ardıdan tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ve tutuklu Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in yolladığı mesajlar okundu.

İMAMOĞLU: "DEMOKRASİYİ HAYATIN HER ALANINDA HAKİM KILMAYA KARARLIYIZ"

İmamoğlu'nun mesajı şöyle:

"Değerli YENİ Partililer; Benim çok kıymetli, çok sevgili yol arkadaşlarım, güzel yürekli dostlarım, sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum, hasretle kucaklıyorum. Türkiye'nin geleceği için hep birlikte çok zorlu ama çok onurlu bir yola çıktık. Çıktığımız yeni yolda rehberimiz millet oldu ve hep millet olacak. YENİ Parti, milletimizin adalet ve refah, özgürlük ve demokrasi talebinin vücut bulmuş halidir. Bir kişi ya da grubun değil, milletin ortak aklının, ortak değerlerinin, ortak hayallerinin partisidir.

YENİ Parti, adaletini, vicdanını yitirmiş bir düzene teslim olmayı, baskıya, zulme seyirci kalmayı içine sindiremeyenlerin partisidir. Hak yerini bulsun, milletin dediği olsun diye gözünü kırpmadan yola koyulanların partisidir. Biz; ismiyle cismiyle, fikriyle eylemiyle, yeni bir partiyiz. Biz; ülkeyi yönetmeyi profesyonel siyasetçilerin bir imtiyazı gibi görenlerden değiliz. Siyaseti biat ve sorgusuz itaat kültüründen arındırmaya, demokrasiyi hayatın her alanında hakim kılmaya kararlıyız. Biz; cumhuriyetin her şeyden önce, vatandaş karşısında haddini bilen yöneticiler demek olduğunu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten öğrendik. Nasıl öğrendiysek öyle yapacağız ve önce partimizden başlayarak ülkenin tüm kurumlarında söz ve karar hakkını bu toprakların, bu devletin tek sahibine, vatandaşa teslim edeceğiz. Sizler bu büyük demokratik dönüşümün, siyasetteki bu durdurulamaz yenileşme rüzgarının şanlı neferlerisiniz. Milletçe özlediğimiz adil, özgür, bereketli 'yeni hayat' sizlerin öncülüğünde kurulacak.

Çok değerli Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in mücadele enerjisini ve cesaretini örnek alan; Yolundan dönmektense zindana atılmayı göze alan yol arkadaşlarının sergilediği direncin kıymetini bilen; Siyaseti sadece millet için ve milletin kılavuzluğunda yapan bir örgütün karşısında hiçbir güç duramaz. Göreceksiniz, duramayacak. Her birimiz, üzerimize düşen tarihi sorumluluğun gereğini yerine getireceğiz ve her şey çok güzel olacak. Bu inanç ve kararlılıkla toplanan Ankara İl Kongremize başarılar diliyor, özverili, yürekli mücadeleniz için bir kez daha gönülden teşekkür ediyorum. Yolumuz açık olsun."

GÜNER: "DAHA ADİL BİR TÜRKİYE İÇİN MÜCADELEMİZİ KARARLILIKLA SÜRDÜRECEĞİZ"

Güner ise mesajında şunları kaydetti:

"Değerli yol arkadaşlarım; Sizleri Kırşehir Cezaevi'nden sevgi, saygı ve dayanışma duygularımla selamlıyorum. Bugün aranızda fiziken bulunamasam da demokrasiye, adalete ve halkın iradesine olan inancımla sizlerin yanındayım. Unutmayalım ki hiçbir zorluk, adalet ve özgürlük mücadelemize olan inancımızdan daha büyük değildir. Birlik ve dayanışma içinde, daha demokratik ve daha adil bir Türkiye için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Ankara 1. Olağan Kongremizin hayırlı olmasını diliyor, hepinizi özlemle ve sevgiyle kucaklıyorum. Yaşasın demokrasi, yaşasın adalet, yaşasın halkın iradesi!"

İmamoğlu ve Güner'in mesajlarının okunmasının ardından adaylar konuşmalarını yaptı.

"GÜCÜMÜ ZENGİNLERDEN, MAKAM SAHİPLERİNDEN ALMIYORUM"

İlk olarak konuşan Süreyya Yılmaz, siyasette yurttaşın önünü açacaklarını belirterek, "Kimse yakınlığı nedeniyle ayrıcalık görmeyecek. Kimse farklı düşündüğü için dışarıda bırakılmayacak. Benim başkanlık anlayışımın temeli budur. Gücümü zenginlerden, makam sahiplerinden, kapalı kapıların ardındaki ilişkilerden almıyorum. Ben gücümü halktan, emeği yaşayan insanlardan ve bu salondaki yol arkadaşlarımdan alıyorum. Benim Kestane Pazarı'nın vaizinden ne alacak akla ne de onun himmetine ihtiyacım var. Bana Mustafa Kemal Atatürk yeter" diye konuştu.

"BU MÜCADELEYİ ANKARA'NIN HER MAHALLESİNDE BÜYÜTECEĞİZ"

Yılmaz'dan sonra konuşan İbrahim Karaca, büyük bir sorumluluğa aday olduğunu, ülkede derinleşen ekonomik ve sosyal krizler olduğunu söyledi. İktidarın baskı ile muhalefeti etkisiz hale getirmeye çalıştığını anlatan Karaca, "Milletin geçim derdini siyasetin merkezine taşıyan, baskılar karşısında geri çekilmeyen ve yol arkadaşlarına yoldaşlık hukukuyla sahip çıkan liderliğinin her daim yanında, arkasında olacağımıza ve genel başkanımızla bu yolu kararlılıkla yürüyeceğimize buradan söz veriyoruz. Kendisine duyduğumuz güveni çalışarak, örgütlenerek ve halkla bağımızı güçlendirerek göstereceğiz. Emeğin hakkını, adaleti ve millet iradesini savunan bu mücadeleyi Ankara'nın her mahallesinde büyüteceğiz" dedi.

"DEVRİMLERİNİN MİRASINI TEK ADAM REJİMİNE KARŞI HALKIN İRADESİNE DÖNÜŞTÜRMEK ZORUNDAYIZ"

Pınar Akgül Doğusoy ise konuşmasına tutuklu siyasetçilere selam söyleyerek başladı. Artan baskı ortamına karşı güçlü bir örgüt kurulması gerektiğini belirten Doğusoy, "Mahkemenin iktidarın tıpası haline getirildiği böylesi bir atmosferde kadın bir hukukçu olarak aday olmam bir tesadüf değildir. Bu duruş Cumhuriyet devrimlerinin biz kadınlara verdiği cürretin ve Mustafa Kemal Atatürk'ün açtığı bağımsızlık yolunun ta kendisidir. Her birimiz Cumhuriyet devrimlerinin mirasçılarıyız o mirası bugünkü adaletsizliğe karşı, tek adam rejimine karşı halkın tek en keskin iradesine dönüştürmek zorundayız" ifadelerini kullandı.

İktidara karşı mücadelenin tek reçetesinin siyaseti toplumsallaştırmak olduğunu söyleyen Doğusoy, siyaseti toplumsallaştırmak için mahallelerden başlayan bir siyaset kuracaklarını vurguladı.

"GERİ ÇAĞIRMA HAKKINI PEŞİNEN KABUL EDİYORUZ"

Murat Yıldız, iktidarın baskı ile toplumu kontrol altına almaya çalıştığını ifade ederek, "İktidar ülkeyi ikinci istibdat dönemine çevirdi. Bunu değiştirmek için YENİ Parti'yi kurduk. Siyaset benim için koltuk kapmak değil, mücadeledir. Başarıya odaklı olarak toplumsal kesimlerden besleneceğiz. Attığımız her adımı üyelerimizle birlikte atacağız ve üyelerimizin bu sürece dahil olması için mahalle meclislerini kuracak, mahalle meclisinden çıkan kararları uygulayacağız. Örgütlenmeyi aşağıdan yukarıya gerçekleştireceğiz. Geri çağırma hakkını peşinen kabul ediyoruz" dedi.

"ELİMİN HAMURUYLA YENİ PARTİ ANKARA İL BAŞKANI OLMAYA GELDİM"

Son olarak konuşan Fatma Saçak Akbulut, mücadele için aday olduğunu belirterek, "Siyasette ve toplumda kadının yeri yok diyenlere inat elimin hamuruyla YENİ Parti Ankara il başkanı olmaya geldim" ifadelerini kullandı.

Parti üyeleri, yarın 5 aday arasından il başkanı için seçim yapacak.