YENİ Parti İstanbul İl Başkanlığı ön seçiminde tek aday Özgür Çelik konuştu

Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: UMUT EMRE GÖKBULUT

(İSTANBUL) - YENİ Parti'nin İstanbul İl Başkanlığı ön seçimine tek aday olarak giren kurucu İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, "Tüm saldırılar karşısında bir anka kuşu gibi her seferinde küllerimizden yeniden doğmayı başardık. YENİ Parti, tüm saldırılar karşısında milleti seçeneksiz bırakmayanların partisidir" dedi.

YENİ Parti İstanbul İl Başkanlığı ön seçimi için parti üyeleri, bugün Harbiye Kongre Merkezi'nde toplandı. İki gün sürecek ön seçim toplantısının bugün yapılan ilk bölümünde aday konuşması yapıldı. Toplantının Divan Başkanı, oy birliğiyle YENİ Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın seçildi.

Tek aday olarak seçime giren kurucu İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, yaptığı konuşmasına şair Ahmed Arif'in "İçerde" şiirini okuyarak başladı. Çelik, şunları söyledi:

"Sizlerle birlikte bu ülkenin demokrasi mücadelesini vermekten büyük bir onur ve gurur duyuyorum. İyi ki varsınız. Bugün YENİ partimizin İstanbul İl Kongresi'ni gerçekleştiriyoruz. Bugünlere nasıl geldiğimizi o videoda sizlerle paylaşmak istedik. Her şey nasıl başladı? Bugünlere nasıl geldik? Neyin mücadelesini veriyoruz? Şöyle biraz geriye doğru dönüp bunları hep birlikte hatırlayalım istiyoruz. Bundan tam 3 yıl önce bir yola çıktık. 2023 seçimleri gerçekleşmişti. Ne yazık ki seçimlerden istediğimiz sonucu alamamıştık. O gün İstanbul'da ve Anadolu'da insanlar işlerine gitmek istemiyorlardı. Gençler okullarına gitmek istemiyorlardı. Hatta gençler valizlerini hazırlayıp kendi geleceklerini başka ülkelerde arama düşüncesi içerisindeydiler. Herkesin karamsar ve umutsuz olduğu bir anda, ülkemizin üzerine kara bulutların çöktüğü bir anda bir 29 Mayıs günü birisi çıktı ve bir şey söyledi. Dedi ki, 'Hiç kimse umutsuz olmasın. Ben asla umutsuz değilim. Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir' dedi Ekrem İmamoğlu ve Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, 'Değişim yüzyılı, yüzyılın değişimi' vizyonuyla değişim hareketini başlattı ve değişim hareketinin ilk kıvılcımı İstanbul'dan çakıldı.

"DARBE MEKANİĞİNİ DEVREYE SOKTULAR"

3 yıl önce bundan İstanbul İl Başkanı olarak seçildim ve sonrasında çok kısa bir süre içerisinde Türkiye, 31 Mart 2024 seçimlerine gitti. 31 Mart 2024 seçimlerinde Ekrem Başkanımızla birlikte İstanbul'daki 14 belediye sayısını 26'ya çıkarttık. İstanbul'u 1 milyonun üzerinde oy farkıyla yeniden kazandık ve Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel öncülüğünde Türkiye'nin birinci partisi olduk. İşte ne olduysa 31 Mart 2024 gününden sonra oldu. Bugün Türkiye neyi yaşıyorsa her şeyin kararının verildiği tarih 31 Mart 2024 seçimleri. İşte o gün dönemlerinin bittiğini gören köhnemişler ittifakı milletin karşısına dikildi. Millete 'Siz istediğinizi seçemezsiniz' deme cüretini gösterdiler ve bir darbe mekaniğini devreye soktular. 30 Ekim'de Esenyurt'la başlayan darbe mekaniği 19 Mart darbesiyle zirveye ulaştı ancak o gün yargı eliyle siyaseti dizayn etmek isteyen bir avuç zorbanın oyununu, hesaplarını hep birlikte bozmayı başardık. Gençler, kadınlar, emekliler, emekçiler milyonlar olduk. Saraçhane'ye akın ettik. Ardından güzel Türkiye'mizin dört bir yanı bu zulme karşı büyük bir direniş başlattı. 2,5 yıldır süren 360 derecelik kesintisiz bir kuşatmaya karşı kesintisiz bir direnişle hep birlikte yanıt verdik.

"İSTANBUL'DA 55 MİTİNG YAPTIK"

İstanbul bu 2,5 yıllık mücadele sürecinde de çok öncü bir rol üstlenmiştir. Türk halkı iradesine, onuruna, emeğine nasıl sahip çıkacağını İstanbul'da ve Anadolu'nun dört bir yanında göstermiştir. Milletimizin şanlı direnişi dünya demokrasi tarihine geçmiştir. 23 Mart 2025 tarihinde bu sefer cumhurbaşkanı adayımızı belirlemek için milletin önüne hep birlikte bir sandık kurduk. 23 Mart günü, 19 Mart darbesinden 4 gün sonra 15,5 milyon insanın oylarıyla, 25 milyon insanın imzalarıyla Ekrem İmamoğlu'nu cumhurbaşkanı adayı olarak belirledi. Umudun Şehri İstanbul'dan Türkiye'ye o gün bir kıvılcım daha yayıldı. İstanbul'da 55 kez, tam 19 Mart'tan bugüne kadar 55 kez tarihin en kalabalık meydan buluşmalarını gerçekleştirdik. 'Bağcılar'da asla dolduramazsınız, parti buraya 10 yıldır giremiyor' denilen meydanda meydanlardan taşan kalabalıkla mitingler yaptık. Sultanbeyli'de, rakiplerimizin en güçlü olduğu alanlarda, İstanbul'da 55 mitingi gerçekleştirdik. İstanbul'da 30'un üzerinde yürüyüş gerçekleştirdik. 20'nin üzerinde çalıştay gerçekleştirdik. İstanbul'da en çok belediyesi bizde olmayan alanlarda yurttaşlarımızla buluştuk. Güngören'de, Bahçelievler'de, Bağcılar'da, Pendik'te yurttaşlarımızla bir araya geldik. Biz direndikçe yılgınlık yaratmak için bize daha fazla zulmettiler."

"TARİH HAİNLERİ AFFETMEYECEK"

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda ve Genel Merkez'de yaşanan süreci de anlatan Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tüm saldırılar karşısında bir anka kuşu gibi her seferinde küllerimizden yeniden doğmayı başardık. YENİ Parti, tüm saldırılar karşısında milleti seçeneksiz bırakmayanların partisidir. Bize karşı yapılan zulmün milyonda biri bugünün iktidar partisine yapılıyor olsaydı onlar çil yavrusu gibi dağılmıştı. Ortada ne parti kalmıştı ne etraflarında insan kalmıştı. Şüphesiz ki bizim aramızda da yılgınlığa kapılanlar oldu. Bizim aramızda da korkanlar oldu. Onlara teslim olanlar, kaçanlar, gidenler oldu. Hatta gaflet, delalet ve ihanet içerisinde iş birliği yaparak saray ittifakının bir parçası haline gelenler oldu. Bizim bu işin figüranlarını önemsememizi gerektirecek bir durum yok. Koltuk hırsları akıllarının önüne geçmiş. Halkın haklı mücadelesiyle hiçbir bağları kalmamış. Saraya kapıkulu olmayı seçtiklerini uzun uzadıya dilimize dolayacak halimiz yok. Onların ihanetinin hükmünü tarih verecek. Tarih hainleri affetmeyecek. Son sözü halkımız söyleyecek."

"HERKES UMUDUNU DİRİ TUTSUN"

Yaklaşık 1 saatlik konuşmasında cezaevindeki belediye başkanlarına selam gönderen, İBB Davası'ndaki süreçleri anlatan ve medya üzerindeki son dönemde artan baskılara değinen Özgür Çelik, sözlerini şöyle tamamladı:

"Genel Başkanımız Özgür Özel'in öncülüğünde, Silivri zindanını direniş kalesine çeviren cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nun sarsılmaz iradesiyle, kadrolarımızın emeği ve milletimizin gücüyle Türkiye'de, bizim iktidarımızda yepyeni bir hayat doğacak. Siyaset yenilenecek, hukuk yenilenecek, toplum yenilenecek, hayat yenilenecek. Kimsenin şüphesi olmasın, Türkiye yeni bir yola girmiştir. Bu yolun sonunda huzur, refah, özgürlük, adalet, mutluluk vardır. Bu yolun sonunda yeni bir iktidar, yeni bir hayat vardır. Herkes umudunu diri tutsun. Su akar yatağını bulur. Suyun akışını değiştirenler tarihin akışını değiştirirler. Mücadelemiz bu ülkede 86 milyona eşit bölüşülmesinin, barışın, kardeşliğin mücadelesidir. Biz bu mücadeleyi kazanacağız. Mutlaka kazanacağız, mutlaka başaracağız. Her şey çok güzel olacak."

Ön seçimde, yarın parti üyeleri il başkanı seçimi için oy kullanacak.