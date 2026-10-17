YENİ Parti İzmir İl Başkanlığı ön seçiminde Güç ile Kocaoğlu yarışıyor

(İZMİR) - YENİ Parti İzmir İl Başkanlığı için ön seçim başladı. Tepekule Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen ve Kurucu İl Başkanı Çağatay Güç ile İzmir Büyükşehir Belediyesi önceki dönem başkanı Aziz Kocaoğlu'nun aday olduğu seçimlerin ilk gününde adaylar konuşmalarını yapıyor. Yarın ise 61 bin 111 üye, 30 ilçede kurulacak 159 sandıkta oy kullanabilecek.

İzmir'de, YENİ Parti İl Başkanlığı için ön seçim başladı. Tepekule Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen seçimlerde bugün açılış ve adayların konuşmaları yapılıyor. Yarın ise 61 bin 111 üyenin, 30 ilçede kurulacak 159 sandıkta oy kullanmasının ardından süreç tamamlanacak. İl başkanlığı için Kurucu İl Başkanı Çağatay Güç ile İzmir Büyükşehir Belediyesi önceki dönem başkanı Aziz Kocaoğlu aday oldu.

ÇAĞATAY GÜÇ: "MİLLETİN İKTİDARINI KURACAĞIZ"

YENİ Parti Kurucu İl Başkanı Çağatay Güç, açılışta yaptığı konuşmada, yeni bir siyasi anlayışla yola çıktıklarını belirterek toplumun farklı kesimlerine umut olmak istediklerini söyledi. Güç, "Bizler bir yola çıktık. Gençlere, kadınlara, işçilere, çiftçilere, emeklilere umut olmak için yeni yola çıktık. Her şey yıllardır gözlerimizin önünde yaşanıyor. Yanlış yönetimler yüzünden yıllarca kaybettik. Yıllarca muhalefette kaldık. Belki kızdık, belki öfkelendik. Ama demokrasimize, Cumhuriyetimize, devletimize bir an olsun inancımızı yitirmedik. Yolumuza devam ettik. Şundan hiç şüpheniz olmasın, milli iradeyi yalnızca kendi kazandığında sayan, kaybettiğinde yok sayan, kul hakkını çiğneyen ve karşısına milleti alan bu iktidardan kurtulacağız. Milletin iktidarını kuracağız" dedi.

Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Güç, şunları kaydetti:

"Genel Başkanımız Özgür Özel'in dediği gibi, 'Onlar yolun sonunda, biz ise yeni başlıyoruz'. Biz; salonlarda, masa başında yapılan siyaseti terk ettik. Kendi seçmenine bile 'tıpış tıpış oy kullanacaksınız' diyen anlayışı terk ettik. Bizi birbirimize düşman eden bir avuç çıkarcının siyasetini terk ettik. Bir dediği bir dediğini tutmayan siyasetçileri terk ettik. İktidara yalakalık yapan siyaset anlayışını terk ettik. Peki şimdi ne yapıyoruz? YENİ Parti olarak vatan evlatlarının dönemini başlatıyoruz. Birliğimizi, kucaklaşmamızı, kardeşliğimizi zedeleyen her anlayışı geride bırakıyoruz. Milletimizin iradesiyle yeni bir dönemin kapısını açıyoruz. YENİ Partimizle yeni bir iktidar geliyor. Size söz veriyoruz, milletin iktidarını kurmaya geliyoruz. Umudu büyütmeye geliyoruz. Türkiye'yi yeniden ayağa kaldırmaya geliyoruz."

DİVAN BAŞKANLIĞINA ENSAR AYTEKİN SEÇİLDİ

Güç'ün konuşmasının ardından Divan Kurulu oluşturuldu. Divan başkanlığına YENİ Parti Yurtiçi Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, divan üyeliklerine ise YENİ Parti İzmir İl Başkanvekili Murat Aydın ile Konak Belediyesi önceki dönem Başkanı Sema Pekdaş seçildi.

AYTEKİN: "61 BİN 111 ÜYE OY KULLANABİLECEK"

Divan Başkanı YENİ Parti Yurt İçi Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, yarın İzmir'in 30 ilçesinde, 50 noktada kurulacak 159 sandıkta toplam 61 bin 111 parti üyesinin il başkanlı için oy kullanabileceğini belirtti.

YENİ Parti'nin kuruluş sürecinde yaşananlara değinen Aytekin, yeni bir siyaset anlayışı ve kültürü oluşturmayı hedeflediklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Biz bir siyasi mücadeleden gelen insanlarız. Şimdi bizim de yenilenmemiz, yeni bir siyaset anlayışını, yeni bir siyaset kültürünü birbirimize yaşayarak öğretmemiz gerekiyor. Milletimizin bizden beklentisi budur. Geçmişte kongrelerde kavgalar çıkardı. Sandalyeler havada uçuşurdu. Akşam haber kanallarında ana haberlerde izlerdik. Geçen hafta itibarıyla Türkiye'de 861 ilçede kongre yaptık. Bunun 409 tanesinde de üye bazında ön seçim yaptık. 400 üyenin altında olanlarda da delege sistemi olmadığı için onlar da üyelerle seçildiler. 861 ilçede üye bazında ilçe başkanı seçtik. Balıkesir'de 20 ilçe vardır. Geçmişte kongrelerde bu 20 ilçenin en az beş tanesinde tekmeli, tokatlı, yumruklu kavgalar olurdu, hepimiz utanırdık. Biz, YENİ Parti olarak 861 ilçenin sadece 6 tanesinde ana haber konusu olmayan ama sosyal medya konusu olarak bizi mahcup eden birkaç hadise yaşadık. Bu yeterli değildir ama önemli bir aşamadır. İnanıyorum, bundan sonraki kongrelerde ve il kongrelerinde de milletimizin bizden beklediğini, istediğini; barış içinde, kardeşçe, kol kola, omuz omuza, birini yenmek için değil, birini yok etmek için değil, birini ortadan kaldırmak için değil, sadece birini seçmek için toplanacağız. Sonra seçilenle seçilmeyen el ele, kol kola, omuz omuza olacak ve iktidar olacağız."

"KAZANAN PARTİ, KAZANAN HERKES"

Aytekin, ön seçimlerle tüm üyeleri kapsayan bir yönetim anlayışı benimsediklerini ifade ederek, "İlçe kongrelerini yaptık, sonuçları muhteşem. Kazanan yok, kazanan parti, kazanan herkes. Ön seçimde seçilen kişi, diğer arkadaşlarına da yönetimde görevler veriyor. Bir heyet eşliğinde o ilçenin tamamını temsil edecek, kapsayacak, kucaklayacak, toplumun herkesinin içinde olacağı, kimsenin dışarıda bırakılmayacağı, çalışacak bir yönetim kuruluyor. Gelecekte bunun meyvelerini göreceğiz. İnanıyorum, İzmir'de bu ağır koşullar altında, bu zor şartlar altında İzmir halkının, örgütünün, partinin aday yaptığı, seçtiği; partisinin örgütüne, kendi milletine, arkadaşlarına ihanet edip terk edip gidenlere bir cevap vereceğiz değerli arkadaşlar. O da şu: Biz buradayız, biz İzmir'iz. Biriz, bütünüz ve hepsini ilk seçimde sandığa gömeceğiz. Bu sözü vereceğiz" diye konuştu.

"YENİ YILA MİLYON ÜYEYLE GİRECEĞİZ"

Partinin kuruluşundan itibaren yürütülen örgütlenme çalışmalarına ilişkin bilgi veren Aytekin, üye sayısının 800 bine yaklaştığını ve yeni yılda 1 milyon üyeye ulaşmayı hedeflediklerini belirtti. Aytekin, "Partimiz bir rekorla kuruldu. 22 saat içinde YENİ Parti kuruldu. Kurulduktan sonra 22 saat içinde Türkiye'nin ana muhalefet partisi oldu. Tam 7 günde Türkiye'nin 72 ilinde, 860 ilçesinde örgütlendik. Bugün itibarıyla 81 ilde, 973 ilçede örgütlü bir partiyiz. Üye sayımız 14 günde 600 bini buldu. Bugün 800 binlere dayandı. İnanıyorum, yeni yıla milyonla gireceğiz" diye konuştu.

Kasım ayı ortalarında kurultay yapacaklarını kaydeden Aytekin, "Seçime girmeye hazır, artık kendi iç örgütlenmesini bitirmiş bir partinin milleti örgütleme sırası gelecek. İşte hani önceki partide yaptığımız vardı ya; mahalle örgütleri, mahalle meclisleri, il meclisleri, ilçe meclisleri kuracağız. Sadece bir arkadaş grubuyla değil, milletimizle birlikte farklı bir örgütlenme anlayışını ortaya koyacağız. Hiç kimse kendini dışarıda hissetmeyecek. AK Parti'ye oy veren seçmen dahi imrenecek, gelecek. Bizim örgütlü yapımızın bir parçası olacak. Sorununu getirecek, YENİ Parti'nin mahalle meclisinde, il meclisinde dile getirecek. Bu hale geleceğiz. Bunu yapacağız. Bunu başaracağız. Çünkü milletimiz bizden bunu istiyor. Bu partiyi millet kurduysa, adını millet koyduysa, bütçesini millet verdiyse, yola millet çıkarttıysa son sözü de, ilk sözü de millet söyleyecek. Biz de milletin istediğini yapacağız" ifadelerini kullandı.

Açılışta, YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel ile Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun mesajları da okundu.