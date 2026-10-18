YENİ Parti İzmir ön seçiminde Çağatay Güç 18 bin 511 oyla öne çıktı

(İZMİR) - YENİ Parti'nin İzmir'de gerçekleştirdiği il başkanlığı ön seçiminde sandıktan Çağatay Güç çıktı. İzmir'in 30 ilçesinde 159 sandıkta yapılan oylamada 32 bin 678 üye oy kullandı. Çağatay Güç 18 bin 511 oy alırken, Aziz Kocaoğlu 14 bin 167 oyda kaldı. Güç, önümüzdeki hafta düzenlenecek il kongresinde il başkan adayı olacak.

YENİ Parti'nin İzmir'de 17-18 Ekim tarihlerinde düzenlediği il başkanlığı ön seçim süreci tamamlandı. Adayların ve üyelerin dün konuşmalarıyla başlayan sürecin bugünkü ikinci gününde parti üyeleri sandık başına gitti. Kurucu İl Başkanı Çağatay Güç ile İzmir Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun yarıştığı ön seçimde, İzmir'in 30 ilçesinde 50 ayrı noktada kurulan toplam 159 sandıkta 61 bin 115 oy kullanma hakkına sahip üyeden 32 bin 678'i oy kullanırken, katılım oranı yüzde 53,5 olarak gerçekleşti.

Sandıkların saat 18.00 itibarıyla kapanmasının ardından oyların sayımına geçildi. Sayım işlemlerinin tamamlanmasının ardından sonuçlar il başkanlığı binasında açıklandı.

32 BİN 678 ÜYE OY KULLANDI

Ön Seçim Divan Kurulu Üyesi ve YENİ Parti İzmir İl Başkan Vekili Murat Aydın sonuçlara ilişkin bilgi verdi. Aydın, sonuçların henüz kesinleşmediğini ve itiraz süreçlerinin işletileceğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"YENİ Parti İzmir İl Başkanı ön seçim sonuçlarını açıklayacağım. Henüz kesinleşmedi, itiraz süreçleri olacak ama sonuçlar şöyle: YENİ Parti İzmir İl Örgütünde 61 bin 115 oy kullanabilecek üyemizin 32 bin 678'i, yani yüzde 53,5'i oy kullanmıştır. Geçerli oyların 14 bin 167'sini Sayın Aziz Kocaoğlu, 18 bin 511'ini Sayın Çağatay Güç almıştır. Bu sonuca göre YENİ Parti İzmir İl Örgütünün önümüzdeki hafta yapacağı İl Kongresi'nde il başkan adayı Sayın Çağatay Güç olmuştur. Partimize, şehrimize ve ülkemize hayırlı olsun."

GÜÇ: AZİZ BAŞKAN BU KENTİN BİR MARKA DEĞERİDİR

Ön seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından konuşan YENİ Parti İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, seçim sürecinin demokratik bir yarış olduğunu vurguladı. Rakibi Aziz Kocaoğlu'nun deneyimlerinden yararlanmaya devam edeceklerini belirten Güç, şunları söyledi:

"Uzun bir gün oldu. Aziz Başkanımızla dün divanda konuşmalarımızı yaptık, örgütümüzle buluştuk. Bugün de tüm ilçelerde oy kullanma sürecimiz gerçekleşti. Bu demokratik bir yarıştır. Aziz Başkan bu kentin bir marka değeridir. Onun kıymetli deneyimlerinden, bilgilerinden parti olarak hep beraber yararlanmaya devam edeceğiz. Bizler gençliğin deneyimiyle, Aziz Başkan'ın bilgi birikimiyle inşallah en yakın zamanda, ilk seçimlerde iktidar olacağız. Partimize, ülkemize ve özellikle de İzmir'imize hayırlı, uğurlu olsun diyorum."

"İZMİR BU ŞEKİLDE UZLAŞIYI VE NEZAKETİ HAK EDİYORDU"

Seçim sürecini yöneten divan üyelerine de teşekkür eden Güç, ön seçimin sakin ve karşılıklı saygı içerisinde gerçekleşmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Güç, şunları kaydetti:

"Sayın Sema (Pekdaş) Başkanımıza, Murat (Aydın) Başkanımıza ve Ensar (Aytekin) Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bugün çok önemli bir süreç yürüttüler. Çok itibarlı, çok sakin ve birbirine saygı duyan bir süreçten geçtik. O yüzden gerçekten mutluluk duyuyorum. İzmir bunu hak ediyordu. İzmir bu şekilde uzlaşıyı, bu şekilde nezaketi, bu şekilde iletişimi hak ediyordu. Biz bu hak ettiği değeri verdiğimiz için de ayrıca çok mutluyuz."