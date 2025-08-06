Yeni Süper Dünya Keşfi: Kepler-725c

ÇİNLİ bilim insanları, yeni bir süper Dünya gezegeni keşfettiklerini açıkladı.

Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Yunnan Gözlemevleri liderliğinde yürütülen uluslararası bir araştırma ekibi, Güneş benzeri bir yıldızın yaşanabilir bölgesinde yeni bir süper Dünya gezegeni keşfetti. 'Kepler-725c' olarak adlandırılan bu gezegen, 'Transit Zamanlaması Varyasyonu' (TTV) adlı yeni bir yöntemle tespit edildi. Keşfin, dünya dışı yaşam arayışında önemli bir dönüm noktası olabileceği belirtildi.

Keşifte kullanılan TTV yöntemi, yıldız sistemindeki bilinen bir gezegenin yörünge zamanlamasındaki sapmaları analiz ederek, sistemde gizli başka bir gezegenin varlığını ortaya koyuyor. Bu teknikle, sistemde daha önce bilinen 'Kepler-725b' adlı gaz devinin 39,6 günlük yörüngesindeki zamanlama değişimleri incelendi. Bu değişimlerin nedeninin, aynı sistemde gizli bir gezegen olan 'Kepler-725c' olduğu belirlendi. Yeni keşfedilen 'Kepler-725c', 'G9V' tipi bir Güneş benzeri yıldızın etrafında 207,5 günlük bir yörüngede dolanıyor. Yıldızdan aldığı enerji, Dünya'nın aldığının yaklaşık yüzde 40 fazlası. Bu da, gezegenin yörüngesinin önemli bir bölümünde 'yaşanabilir bölge' içinde yer aldığı anlamına geliyor.

Gezegenin kütlesi Dünya'nın yaklaşık 10 katı ve bu da onu 'süper Dünya' kategorisine sokuyor. Şu an için yüzeyinde su veya yaşam olduğuna dair doğrudan bir kanıt yok fakat koşullar, bu ihtimali dışlamayacak kadar uygun. 'Kepler-725c', doğrudan gözlemlenmemiş ama varlığı matematiksel olarak ispatlanmış ilk yaşanabilir süper Dünya örneklerinden biri oldu. Bilim insanları, bu tür sistemlerin çok daha fazla sayıda olduğunu ve TTV gibi yöntemlerle tespit edilebileceğini düşünüyor.

Araştırmacılar, Çin'in 'Earth 2.0' uydusu ile Avrupa Uzay Ajansı'nın 'PLATO' misyonunun devreye girmesiyle, bu yöntem sayesinde daha fazla yaşanabilir gezegenin keşfedileceğini söylüyor.