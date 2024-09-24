Yeni Toleranslı Armut Çeşitleri Geliştirildi

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Meyvecilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (MAREM), 20 yıllık araştırmalar sonucunda armutlarda yaygın görülen ateş yanıklığı hastalığına toleranslı yeni armut çeşitleri geliştirdi.

MAREM ev sahipliğinde "Proje Lansman Toplantısı ve Bahçe Günü" etkinliği gerçekleştirildi.

TÜBİTAK 1001 Projesi kapsamında yürütülen "Islah Hedeflerinin Tedarik Zinciri Odaklı Belirlenmesi: Armut Örneği" başlıklı projenin sonuçları sektörle paylaşıldı ve ateş yanıklığı hastalığına toleranslı armut çeşitlerinin sahadaki performansları gözlemlendi.

TÜBİTAK'ın desteklediği proje ile yeni geliştirilen çeşitlerin marka değeri yüksek çeşitler olarak pazarda yer alması için gerekli bilgilerin üretilmesi hedefleniyor.

MAREM ekibi, laboratuvar ortamında yürütülen çalışmaların yanı sıra, sahada uygulamalı testlerle de yeni armut çeşitlerinin rekabet gücü yüksek çeşitler olmasını amaçlıyor.

Etkinlikte Meyvecilik Araştırma Enstitüsü yetkilileri, gazetecilere bu yenilikçi yaklaşımın tarım sektörüne önemli katkılar sağlayacağını ve çiftçilerin ürün verimliliğini artıracağını ifade etti.

Armutta Ateş Yanıklığı Hastalığının ülke için önemli bir sorun olduğunu belirten MAREM'den emekli araştırmacı Gökhan Öztürk, "MAREM olarak 2000'li yıllardan bu yana armutla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Armut yetiştiriciliği sorunları hakkında ciddi anket çalışmaları ve geziler düzenledik. Bu geziler neticesinde, armutta en büyük problemin ateş yanıklığı olduğu konusunda herkes hemfikirdi." dedi.

Sorunun çözümü için neler yapılabileceğini düşündüklerinde bir proje geliştirdiklerini anlatan Öztürk, şöyle konuştu:

"Bu projeyle, armutta ateş yanıklığına toleranslı ve kaliteli bir çeşit bulmayı amaçladık. Böylelikle, üreticilerimizin ateş yanıklığı hastalığı sorununu ortadan kaldırmayı hedefledik. Tabi ki bu çalışmaların arkasında büyük emekler var. Hala sonuçlar elde ediyoruz, yeni çeşitler geliştirdik ama proje devam ediyor. Bu, biten bir proje değil, enstitü var olduğu sürece devam edecek. Bu konuda çok mutluyum. İnşallah, önümüzdeki süreçte daha iyi çeşitler geliştirip, üreticilere daha faydalı olabiliriz."

Yaklaşık 1100 bitki ve ileri düzeye aktarılmış 300 genotip üzerinde araştırmalar yaptıklarını belirten MAREM proje yürütücüsü Mehmet Aksu da "2021 yılında, altı armut çeşidi tescil ettirdik. Bu altı çeşit, farklı zamanlarda olgunlaşıyor ve piyasadaki mevcut armutlara iyi birer rakip olabilecek potansiyel taşıyor. Ayrıca, bu yeni çeşitler, ateş yanıklığı hastalığına toleranslıdır. Zaten projemizin çıkış noktası da buradan geliyor." ifadelerini kullandı.

Güzel sonuçlar elde ettiklerini dile getiren Aksu, "Şu an tescil edilen çeşitlerle ilgili veri ve bilgi üretmeye devam ediyoruz. Daha fazla veriye ihtiyaç duyuyoruz; depolanması ile ilgili çalışmalar yürütüyoruz. Ne kadar çok özellik öğrenirsek, bizim için o kadar faydalı olacak. Yakın zamanda, bu çeşitlerin ülkemiz bahçelerinde hızlıca yer alacağına inanıyorum. Hatta iddia ediyorum ki, bu projenin sonucunda dünya genelinde söz sahibi yerli ve milli çeşitlerimiz ortaya çıkacak." şeklinde konuştu.