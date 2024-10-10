Yeni Üyeler Seçildi

(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na üye seçildi.
TBMM Genel Kurulu'nda Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nda boş bulunan ve CHP, DEM Parti ve MHP gruplarından düşen birer üyelik için seçim yapıldı.
Kişisel Verileri Koruma Kurulu'ndaki boş bulunan 3 üyelik için toplam 271 vekilin oy kullandığı seçimde; CHP'den Tamer Aksoy, DEM Parti'den Bayram Arslan ve MHP'den Muhammed Serdar Cafoğluseçildi.
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