Yeni Yılda Barış ve Umut Mesajı - Son Dakika
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Yeni Yılda Barış ve Umut Mesajı

DEM Parti liderleri, 2025 yılını barış, demokrasi ve kardeşlik yılı yapma kararlılığında.

31.12.2024 10:48
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(ANKARA) - DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan yeni yıl dolayısıyla yayımladıkları mesajda, "2025 yılını umudun ve barışın yılı yapmaya kararlıyız. Devir, Türkiye ve bölge için barış, demokrasi ve kardeşlik devridir. Bunu başaracağımıza inancımız da tamdır. Tüm halklarımızın yeni yılını kutluyor; barış, özgürlük ve refah dolu bir yıl diliyoruz" ifadesini kullandı.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Hatimoğulları ve Bakırhan, yeni yıl mesajı yayınladı. Mesajda şunlar kaydedildi:

" Dünya, Ortadoğu ve Türkiye'de halkların özgürlük, eşitlik, ekmek ve adalet için büyük bedeller ödediği, ancak dayanışmayı ve mücadeleyi de büyüttüğü bir yılı geride bıraktık. Tecrit, savaş, ekonomik kriz ve eşitsizliklere karşı kararlılıkla mücadele ettik ve insanca yaşam talebimizi her koşulda savunduk.

2025 yılına umutla giriyoruz. Emeği, eşitliği ve dayanışmayı esas alan siyasetimizle savaşsız ve adil bir gelecek için mücadele etmeye devam edeceğiz.

Başta Kürt sorununun çözümü olmak üzere her alanda diyalog ve müzakereyi esas alacak; ezilenlerin, gençlerin, kadınların ve emekçilerin sesi olmayı sürdüreceğiz.

2025 yılını umudun ve barışın yılı yapmaya kararlıyız. Devir, Türkiye ve bölge için barış, demokrasi ve kardeşlik devridir. Bunu başaracağımıza inancımız da tamdır. Tüm halklarımızın yeni yılını kutluyor; barış, özgürlük ve refah dolu bir yıl diliyoruz."

Kaynak: ANKA

DEM Parti, Demokrasi, Politika, Güncel, Yaşam, Son Dakika

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