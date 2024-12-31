Yeni Yılda Taksim\'de Göçmen Denetimleri Sürüyor

Güncel

Dilara ŞAHİN/İSTANBUL, -YENİ yıla saatler kala Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Ekipleri, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde denetimlerini sürdürüyor. Bilgileri kontrol edilerek oturum izni olmadığı tespit edilen kaçak göçmenler geri gönderme merkezine gönderiliyor.

Yeni yıla saatler kala Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde görevli Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ekiplerinin denetimleri devam ediyor. Mobil araçlarla denetimlerini sürdüren ekipler, şüpheli gördükleri kişileri tek tek inceleyerek izinlerini kontrol ediyor. Durdurulan ve bilgileri sorgulandıktan sonra oturum izni olmadığı tespit edilen kaçak göçmenler geri gönderme merkezine gönderiliyor.