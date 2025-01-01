Yeni Zelanda 2025'e Havai Fişekle Girdi

- Yeni Zelanda, 2025'e "merhaba" dedi
AUCKLAND - Yeni Zelanda, havai fişek gösterisiyle 2025 yılına girdi.
Dünya, 2025'i karşılıyor. Yeni yıla giren ilk ülke, Büyük Okyanus'ta yer alan ada ülkesi Kiribati oldu. Kiribati'nin ardından Yeni Zelanda, 2025'e "merhaba" dedi. Ülke, yeni yılı TSİ 14.00'te havai fişek gösterisiyle karşıladı. Auckland kentinde toplanan binlerce kişi, Sky Tower'da gerçekleştirilen gösteriyle yeni yıla coşkuyla girdi.
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