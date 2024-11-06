Yeni Zelanda, Çin'e Et İhracatını Artıracak - Son Dakika
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Yeni Zelanda, Çin'e Et İhracatını Artıracak

Yeni Zelanda, Çin pazarında sığır ve kuzu eti ihracatını 8 milyon NZD ile artırmayı hedefliyor.

06.11.2024 11:22
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WELLİNGTON, 6 Kasım (Xinhua) -- Yeni Zelanda hükümeti, Çin pazarına sığır ve kuzu eti ihracatını artırmak için 8 milyon Yeni Zelanda doları tutarında ortak yatırım yapacağını açıkladı.

Yeni Zelanda Ticaret ve Tarım Bakanı Todd McClay Salı günü Shanghai kentinde düzenlenen 7. Çin Uluslararası İthalat Fuarı sırasında katıldığı imza töreninde yaptığı açıklamada, Yeni Zelanda'nın sığır ve kuzu etlerini Çinli tüketicilerin gözünde en kaliteli kırmızı et haline getirmek istediklerini söyledi.

Bakan, Yeni Zelanda hükümetinin, Çin'deki Kiwi kırmızı et markasını rakiplerinden ayrıştırarak güçlendirmek ve markanın çiftçileri ve işleyicileri için daha iyi getiri sağlamak amacıyla ülkenin kırmızı et sektörüyle birlikte "Saf Doğayı Tadın" kampanyasını başlattığını belirtti.

Silver Fern Farms Limited İcra Kurulu Başkanı Dan Boulton geçen hafta Xinhua'ya yaptığı açıklamada Yeni Zelanda'nın en büyük kırmızı et ihracatçısı olan şirketin, yaklaşık 30 yıldır Çin'de faaliyet gösterdiğini ve Çin'in şirketin kilit pazarlarından biri olduğunu söyledi.

Silver Fern Farms'ın bu yıl perakende kanallarını Çin'in orta ve batı bölgelerini kapsayacak şekilde genişlettiğini belirten Boulton, Çin'in büyüyen orta sınıfına hitap etmek üzere yerel süpermarketlere yüksek kaliteli otla beslenen sığır ve kuzu eti ürünleri tedarik ettiğini kaydetti.

Boulton, Çin pazarının küresel et ihracatçıları için önemli bir büyüme motoru olmaya devam ettiğine işaret ederek, şirketin Çin pazarına ilişkin anlayışını geliştirmek üzere 7. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nın etkisinden yararlanmayı umduğunu ifade etti.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Yeni Zelanda, Ekonomi, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeni Zelanda, Çin'e Et İhracatını Artıracak - Son Dakika

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