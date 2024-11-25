Yeni Zelanda'da 30 Pilot Balina Kurtarıldı - Son Dakika
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Yeni Zelanda'da 30 Pilot Balina Kurtarıldı

Yeni Zelanda'da karaya vuran 30'dan fazla pilot balina, yerel halkın yardımıyla kurtarıldı.

25.11.2024 19:19
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Yeni Zelanda'nın kuzeyindeki bir sahilde kıyıya vurmuş halde bulunan 30'u aşkın pilot balina yüzlerce kişinin yardımıyla kurtarıldı.

Yeni Zelanda Koruma Departmanı tarafından Associated Press'e (AP) yapılan açıklamaya göre, Whangarei kenti yakınlarında Ruakaka Plajı'nda karaya vuran 30'dan fazla balina, bölge sakinleri ile yaban hayatı koruma görevlilerinin çabalarıyla sıkıştıkları yerlerden çıkarıldı.

3 yetişkin ve 1 yavru balinanın öldüğü aktarılan açıklamada, balinaların, ülkenin yerli halkı Maoriler için kültürel öneme sahip olması nedeniyle ölen hayvanlar için tören düzenlendiği kaydedildi.

Açıklamada, kurtarma çalışmalarının ardından departman tarafından görevlendirilen bir ekibin, balinaların tekrar kıyıya vurmadığından emin olmak için bölgeyi belirli aralıklarla gözlemlediği belirtildi.

Departman sözcülerinden Joel Lauterbach, yaptığı açıklamada, kıyıya vuran pilot balina sürüsünün kurtarılabilmesi için çabalayan yüzlerce kişiye teşekkür etti. Lauterbach, "İnsanların bu muhteşem hayvanlara karşı gösterdikleri ilgi ve şefkate tanık olmak inanılmaz." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni Zelanda, balinaların en çok karaya vurduğu yerlerden biri olarak biliniyor. Ülkede 1840 yılından bu yana 5 binden fazla kıyıya vurma olayı kaydedildi. 1918'de Chatham Adaları'nda yaklaşık 1000 balinanın kıyıya vurması bu olayların en büyüğü olarak kayıtlara geçti.

Balinaların karaya vurmasının arkasındaki neden tam olarak bilinmese de uzmanlar Yeni Zelanda'nın coğrafyasının kilit rol oynadığını düşünüyor.

Ülkeyi oluşturan iki temel adanın sığ, eğimli sahilleri ile çıkıntılı kıyı şeridi, yön bulmak için ekolokasyon (biyosonar) özelliğini kullanan pilot balina gibi türlerin yönünü şaşırmasına neden olabiliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yeni Zelanda'da 30 Pilot Balina Kurtarıldı - Son Dakika

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