Yeni Zelanda'da Auckland Üniversitesinde Yerli Halklara Ayrılan Alan Tartışması

Güncel

Yeni Zelanda'daki Auckland Üniversitesinde yerli halklardan Maori ve Pasifik adalı yerli öğrencilere ayrılan alan, ülkede "ayrımcılık" tartışmalarına neden oldu.

ACT New Zealand Partisinin sosyal medya platformu X hesabından, Auckland Üniversitesinde bir çalışma salonunun önündeki yerli halklardan Maori ve Pasifik adalı yerli öğrencilere "ayrılmış alan" tabelasının fotoğrafı paylaşıldı.

Paylaşımda, "Alanlara erişimin etnik kökene dayalı engellenmesinin çirkin bir geçmişi var ve Yeni Zelanda'da geleceği yok." ifadesi yer aldı.

Partinin X hesabından yapılan başka bir paylaşımda, Auckland Üniversitesindeki bu tabelayla öğrencilere yönelik "ayrımcılık" yapıldığı ifade edilerek, Yeni Zelandalıların buna tepki gösterdiği aktarıldı.

Paylaşımda, "Maori öğrencilerin güvende olabilmeleri için Maori olmayanlardan ayrı tutulması fikrinden rahatsızlık duyulduğu" kaydedildi.

Ülkede yayın yapan Stuff News'ün haberine göre, Başbakan Christopher Luxon, konuya ilişkin detaylara hakim olmadığını fakat "ilk bakışta durumun uygunsuz olduğunu" söyledi.

Üniversiteden yapılan açıklamada ise öğrencilerin "farklı ilgi alanları ve ihtiyaçları olduğu" kaydedilerek, buna göre bazı alanların Maoriler ve Pasifik adalılar gibi yerli halklardan öğrencilere ayrıldığı ifade edildi.???????