Yeni Zelanda'da Balina Karaya Vurdu

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WELLINGTON, 20 Ocak (Xinhua) -- Yeni Zelanda'da çeşitli yaş ve büyüklüklerde 30 balinadan oluşan grubun yeniden karaya vurmasının ardından gönüllülerinin ötanazi uyguladığı bir balina da dahil olmak üzere 3 pilot balina öldü.

Ülkenin Güney Adası'nın kuzey ucu yakınlarında pazar günü gerçekleşen olay bölgede son iki ayda meydana gelen üçüncü karaya vurma olarak kayda geçti.

Koruma Departmanı'ndan ve balina, yunus ve fokların korunması için çalışan bir kuruluş olan Yunus Projesi'nden gönüllüler, cumartesi günü 30 balinanın Altın Körfez'deki Pakawau yakınlarında kıyıya vurmaya başladığının belirlenmesinin ardından hayatta kalan balinaları yüzdürmeye çalışıyor.

Koruma Departmanı Altın Körfez operasyon yöneticisi Andrew Lamason, Yeni Zelanda Radyo'suna yaptığı açıklamada doğudan esen şiddetli rüzgarların çalışmaları güçleştirdiğini ve sahildeki çalışma şartlarının zor olduğunu söyledi.

Yunus Projesi, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla yerel halkı, dalış kıyafetlerini giyerek balinaların yeniden yüzdürülmesi ve serin tutulması çalışmalarına yardımcı olmaya çağırdı.

Kurtarma ekibinin çalışmalarında fazla ilerleme kaydedilemezse geri kalan balinalara ötanazi uygulanması gerekebilir.

Yunus Projesi'nin verdiği bilgilere göre geçtiğimiz hafta Güney Adası'nın en büyük kenti olan Christchurch'e bağlı New Brighton'daki bir sahilde karaya vuran bir genç gagalı balina hızla yeniden yüzdürülmüştü.

Körfezin şeklinin, balinaların sık sık karaya vurmasında rol oynayan bir faktör olabileceği bildirildi.