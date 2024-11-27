Yeniçağa'da Karla Mücadele Devam Ediyor

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Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Yeniçağa Belediye Başkanı Recai Çağlar, AA muhabirine, ilçede kar yağışının etkili olduğunu, kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığını belirtti.

Çağlar, karla mücadele çalışmalarının 1 greyder, 2 iş makinesi ve 15 personelin desteğiyle devam ettiğini vurgulayarak, "Mahalle ve sokak aralarında biriken karları temizleme çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Ekiplerimiz, sabah erken saatlerden itibaren koordineli bir şekilde karları temizlemek için çaba sarf ediyor." ifadelerini kullandı.