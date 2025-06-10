Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde bir odunlukta çıkan yangın söndürüldü.
İlçeye bağlı Kındıra köyü Bey Mahallesi'nde Selim Özcan'a ait odunlukta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler tarafından söndürülen yangında odunluk kullanılamaz hale geldi.
Son Dakika › Güncel › Yeniçağa'da Odunluk Yangını - Son Dakika
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