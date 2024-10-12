Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde sağlıklı yaşama dikkati çekmek için yürüyüş düzenlendi.
Yeniçağa Kaymakamlığı koordinesinde İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Sağlık için Harekete Geç" etkinliği kapsamında yürüyüş gerçekleştirildi.
Hükümet Meydanı'ndan başlayan yürüyüşe, Yeniçağa Belediye Başkanı Recayi Çağlar, İlçe Devlet Hastanesi çalışanları, kamu kurumu çalışanları, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Katılımcılar, yürüyüş boyunca ellerinde taşıdıkları dövizlerle sağlıklı yaşama dikkati çekti.
Son Dakika › Güncel › Yeniçağa'da Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü - Son Dakika
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