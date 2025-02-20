Yenice'de 20 Köy Yolu Ulaşıma Açıldı

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Yenice'de kar yağışı nedeniyle kapanan 20 köy yolu ulaşıma açıldı

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Yenice ilçesinde kar nedeniyle kapanan 20 köy yolu İl Özel İdaresine bağlı Yenice İlçe Özel İdare ekiplerince açıldı.

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde yüksek kesimlerce ve dağ köylerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kar yağışı nedeniyle Yenice ilçesine bağlı Armutçuk, Alancık, Darıalan, Hacılar, Hacıyusuflar, Kuzupınarı, Yağdıran, Yeniköy, Karadoru, Sarıçayır, Taban, Namazgah, Çamoba, Soğucak, Kızıldam, Yalıoba, Kabalı, Sazak, Yukarıinova ve Yukarıkaraaşık köy yolları ulaşıma kapandı.

Çanakkale İl Özel İdareye bağlı Yenice İlçe Özel İdare ekiplerince kapanan 20 köy yolunu gün boyu devam eden çalışmalar kapsamında ulaşıma açıldı.