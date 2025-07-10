Karabük'ün Yenice ilçesinde beton mikserinin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
M.K. idaresindeki 25 AEM 974 plakalı beton mikseri, Ihlamur Teras yolunda kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada sürücü ile yanındaki E.T. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Yenice Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Öte yandan mazot dökülen yol kısa süreliğine trafiğe kapatıldı.
Son Dakika › Güncel › Yenice'de Beton Mikseri Devrildi: 2 Yaralı - Son Dakika
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