Karabük'ün Yenice ilçesinde kaçak avcılık yapan 2 kişiye, idari para cezası kesildi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, Yenice Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda koruma ve denetim faaliyetlerini sürdürüyor.
Ekipler, kaçak avcılık yaptıkları belirlenen 2 kişiye 4915 sayılı "Kara Avcılığı Kanunu"na muhalefetten idari para cezası uyguladı.
Kaçak avcılıkta kullanılan 2 tüfek ise muhafaza altına alındı.
Son Dakika › Güncel › Yenice'de Kaçak Avcılara Cezası - Son Dakika
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