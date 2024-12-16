Yeniceli Mahallesi Camii Yeniden Açıldı - Son Dakika
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Yeniceli Mahallesi Camii Yeniden Açıldı

Yeniceli Mahallesi Camii Yeniden Açıldı

Kahramanmaraş depremlerinde yıkılan Yeniceli Mahallesi Camii, dört ayda yeniden inşa edilerek ibadete açıldı.

16.12.2024 13:16
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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'deki depremlerde ağır hasar alan ve yıkılan Yeniceli Mahallesi Camii, yeniden yapılarak ibadete açıldı.

İlçe merkezine 40 kilometre uzaklıktaki Yeniceli Mahallesi Camii, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alarak yıkıldı.

Cami, Diyanet İşleri Başkanlığı, İslahiye Kaymakamlığı, belediye ve hayırseverlerin destekleriyle bir dönüm arsada 350 kişilik olarak yeniden yapıldı.

İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu, caminin ibadete açılışı nedeniyle düzenlenen törende yaptığı konuşmada, "6 Şubat depremlerinde yıkılan camimiz yerine çok güzel bir mabet inşa ettiniz. Dört ay gibi kısa bir sürede inşa edilen bu camide Allah'a hamdolsun ibadet etmek nasip oldu. Allah bizlere böyle bir millet nasip etmiş çok şükür. Birlikteliğimiz kıyamete dek sürer inşallah. Bayrağımız ebedi dalgalanır. Bu camilerde kıyamete dek ezan sesleriyle dolar taşar." dedi.

İl Müftü yardımcısı Hasan Kiraz yapılan caminin hayırlı olmasını diledi.

İlçe Müftüsü Mustafa Demir de caminin yapımına katkıda bulunanlara teşekkür etti.

Yapılan duanın ardından cami yeniden ibadete açıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yeniceli Mahallesi Camii Yeniden Açıldı - Son Dakika

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