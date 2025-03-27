Yeniden Refah Bayram Programı Duyuruldu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yeniden Refah Bayram Programı Duyuruldu

Yeniden Refah Partisi, 14 siyasi parti ile Ramazan Bayramı'nın ikinci günü bayramlaşacak.

27.03.2025 19:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Yeniden Refah Partisi'nin Ramazan Bayramı bayramlaşma programı belli oldu. Yeniden Refah heyeti, bayramın ikinci gününde aralarında Memleket Partisi, Zafer Partisi, HÜDA-PAR, Saadet Partisi, Büyük Birlik Partisi ve Demokratik Sol Parti'nin olduğu toplam 14 siyasi parti ile bayramlaşacak.

Yeniden Refah Partisi, Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde, partiler arası bayramlaşma programı kapsamında Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Geyveli, MKYK üyeleri Murat Aktaş, Ferhat Uysal, Melih Güner ve Yıldırım Mermer'den oluşan heyetle siyasi partilere bayramlaşma ziyaretinde bulunacak.

Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi'ni ziyaret edecek olan heyetler ise Genel Sekreter Bülent Osman Osmanoğlu, Abdülhamit Adak, Nilgün Ekinci, Ayşegül Kapukaya, Mercan Olgun, Ahmet Cin, Murat Karabacak ve Okay Akarçay tarafından ağırlanacak.

Bayralaşma kapsamında, Memleket Partisi, Zafer Partisi, Anavatan Partisi, Vatan Partisi, Anahtar Parti, Demokrasi ve Atılım Partisi, Hür Dava Partisi, Milli Yol Partisi, Demokrat Parti, Büyük Birlik Partisi, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, İYİ Parti, Demokratik Sol Parti ile bayramlaşılacak.

Kaynak: ANKA

Ramazan Bayramı, MKYK üyeleri, Politika, Güncel, Yaşam, Refah, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeniden Refah Bayram Programı Duyuruldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Selahattin Demirtaş serbest mi kalacak Bakan yanıtladı Selahattin Demirtaş serbest mi kalacak? Bakan yanıtladı
Bilim insanları şaşkın Midesinden 1.5 metrelik timsah çıkardılar Bilim insanları şaşkın! Midesinden 1.5 metrelik timsah çıkardılar
Özgür Özel 7 gün kaldığı Saraçhane’den ayrıldı Özgür Özel 7 gün kaldığı Saraçhane'den ayrıldı
Premier Lig ekibinden resmi Arda Güler sözleri: Aradığımız her şeye sahip Premier Lig ekibinden resmi Arda Güler sözleri: Aradığımız her şeye sahip
Altın fiyatlarında beklenen senaryo gerçek oldu Altın fiyatlarında beklenen senaryo gerçek oldu
Nihat Hatipoğlu’na sorulan soru akıllara Ece Gürel’i getirdi Nihat Hatipoğlu'na sorulan soru akıllara Ece Gürel'i getirdi
Özgür Özel’in sokak çağrısına Bakırhan resti çekti: Bizim daha büyük işlerimiz var Özgür Özel'in sokak çağrısına Bakırhan resti çekti: Bizim daha büyük işlerimiz var
İBB’ye yönelik ’yolsuzluk’ soruşturmasında 14 kişiye ait 12 şirkete el konuldu İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' soruşturmasında 14 kişiye ait 12 şirkete el konuldu
İstanbul’da Taksim metrosu ile Kabataş Füniküler hattı kapatıldı İstanbul'da Taksim metrosu ile Kabataş Füniküler hattı kapatıldı
Bu araştırma çok konuşulur İşte Türkiye’de Ramazan ayı boyunca oruç tutanların oranı Bu araştırma çok konuşulur! İşte Türkiye'de Ramazan ayı boyunca oruç tutanların oranı
CHP, İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanı adayı olmasını oy birliğiyle kararlaştırdı CHP, İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olmasını oy birliğiyle kararlaştırdı

19:26 Özgür Özel’in sokak çağrısına Bakırhan resti çekti: Bizim daha büyük işlerimiz var Özgür Özel'in sokak çağrısına Bakırhan resti çekti: Bizim daha büyük işlerimiz var
19:00 İBB’ye yönelik ’yolsuzluk’ soruşturmasında 14 kişiye ait 12 şirkete el konuldu İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' soruşturmasında 14 kişiye ait 12 şirkete el konuldu
17:58 İstanbul’da Taksim metrosu ile Kabataş Füniküler hattı kapatıldı İstanbul'da Taksim metrosu ile Kabataş Füniküler hattı kapatıldı
15:23 Bu araştırma çok konuşulur İşte Türkiye’de Ramazan ayı boyunca oruç tutanların oranı Bu araştırma çok konuşulur! İşte Türkiye'de Ramazan ayı boyunca oruç tutanların oranı
14:14 CHP, İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanı adayı olmasını oy birliğiyle kararlaştırdı CHP, İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olmasını oy birliğiyle kararlaştırdı
08:48 Ünlü şarkıcı hastaneye kaldırıldı ’’Çökmüş durumdayım’’ Ünlü şarkıcı hastaneye kaldırıldı! ''Çökmüş durumdayım''
08:48 Nihat Hatipoğlu’na sorulan soru akıllara Ece Gürel’i getirdi Nihat Hatipoğlu'na sorulan soru akıllara Ece Gürel'i getirdi
08:47 Altın fiyatlarında beklenen senaryo gerçek oldu Altın fiyatlarında beklenen senaryo gerçek oldu
08:34 Premier Lig ekibinden resmi Arda Güler sözleri: Aradığımız her şeye sahip Premier Lig ekibinden resmi Arda Güler sözleri: Aradığımız her şeye sahip
08:15 Özgür Özel 7 gün kaldığı Saraçhane’den ayrıldı Özgür Özel 7 gün kaldığı Saraçhane'den ayrıldı
08:06 Bilim insanları şaşkın Midesinden 1.5 metrelik timsah çıkardılar Bilim insanları şaşkın! Midesinden 1.5 metrelik timsah çıkardılar
08:00 Selahattin Demirtaş serbest mi kalacak Bakan yanıtladı Selahattin Demirtaş serbest mi kalacak? Bakan yanıtladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2025 20:32:36. #7.13#
SON DAKİKA: Yeniden Refah Bayram Programı Duyuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement