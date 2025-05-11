Yeniden Refah Lideri Erbakan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: "Gençler Evlenmiyor Değil, Evlenemiyor" - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yeniden Refah Lideri Erbakan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: "Gençler Evlenmiyor Değil, Evlenemiyor"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, “Gençlerimiz işsiz, geçinemiyor. Cumhurbaşkanı yakınıyor. ‘Gençler evlenmiyor’ diyor. Evlenmiyor değil, evlenemiyor gençler Sayın Cumhurbaşkanı, evlenemiyor. 1 aylık ev kirası 1 asgari ücreti aştı. 1 gram altın 4000 lirayı aştı. Ev eşyası ateş pahası. Adına evlilik desteği dediğiniz, onu da herkese vermediğiniz 150 bin lirayla iki bilezik alınamıyor. Evet gençler evlenmiyor, evlenemiyor. Çünkü gençler işsiz, gençler umutsuz, gençler hedefsiz” dedi.

11.05.2025 18:38  Güncelleme: 22:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(TEKİRDAĞ) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Gençlerimiz işsiz, geçinemiyor. Cumhurbaşkanı yakınıyor. 'Gençler evlenmiyor' diyor. Evlenmiyor değil, evlenemiyor gençler Sayın Cumhurbaşkanı, evlenemiyor. 1 aylık ev kirası 1 asgari ücreti aştı. 1 gram altın 4000 lirayı aştı. Ev eşyası ateş pahası. Adına evlilik desteği dediğiniz, onu da herkese vermediğiniz 150 bin lirayla iki bilezik alınamıyor. Evet gençler evlenmiyor, evlenemiyor. Çünkü gençler işsiz, gençler umutsuz, gençler hedefsiz" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Tekirdağ 3. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Güncel verileri paylaşarak vatandaşın yoksulluğuna dikkat çeken Erbakan, şunları kaydetti:

"Bir taraftan maddi sıkıntılar, ekonomik sıkıntılar; diğer taraftan da sosyal çürüme ve manevi sıkıntılarla karşı karşıyayız. Bunların hepsinin sebebi ne? Borç-faiz-zam-vergi ekonomisi. Kaynak var, imkan var ama millete aktarılacağı yerde canavarlara aktarılıyor. Canavarlar kim? Kamudaki israf, imtiyazlı holdinglere haksız kaynak aktarımı ve aynı zamanda faiz canavarı. Paralar bu canavarlara gittiği için millete kalmıyor. 2025'in ilk üç ayında faize devletin verdiği para 464 milyar lira. Çiftçiye ayrılan destek sadece 43 milyar TL. Üç ayda faize verilen paranın 11'de 1'i kadar parayı çiftçiye, köylüye veriyorlar. İşte bu borç-faiz ekonomisi yüzünden asgari ücretli, emekli, çiftçi bu halde. Bu sene faize verecekleri 1,95 trilyon lirayı faize vermek yerine asgari ücretliye verse 10 milyon asgari ücretliye bir sene boyunca her ay fazladan 16 bin lira para verebilir. Yani işverene hiçbir yük bindirmeden asgari ücreti 17 bin liradan alıp 33 bine çıkarmaları mümkün. Aynı şekilde bu faiz parasını faiz yerine emekliye verse emeklinin maaşını 30 bin lira seviyesine getirebilir.

"Milletimiz adaletsizlikten, rantiyecilerden bıkmış ve usanmış"

Milletimiz üç tane önemli karar vermiş durumdadır. Birincisi; mevcut durumdan rahatsız olduklarına dair karar. İkincisi; artık millet bir değişim istiyor. Milletimiz adaletsizlikten, rantiyecilerden bıkmış ve usanmış. Milletimiz, Erbakan hocamızın hizmetlerini hatırlıyor ve 'Değişim yapıldığı zaman yerine Milli Görüş gelmesi lazım' diyor. Üçüncü karar ise; milletimiz Milli Görüş'ün gelmesi için Yeniden Refah Partisi'ne koşmaları gerektiğini biliyor."

Fatih Erbakan, OECD Raporuna göre, Türkiye'de 6 milyon çocuğun yoksulluk çektiğini, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca yardım yapılan çocuk sayısının toplamda 5.4 milyona çıktığını belirterek, "Türkiye'de yapılan araştırmalara göre, Türkiye'deki üç çocuktan ikisi makarna ve ekmek ağırlıklı olarak beslenmek zorunda kalıyor. Makarna ve ekmek ağırlıklı beslendiği için zihinsel gelişimi, bilişsel gelişimi maalesef akamete uğruyor. Yine Türkiye'de yapılan araştırmalar, çocuklarımızın üçte birinin meyve ve sebzeye ulaşamadığını ortaya koyuyor. Neden? Çünkü ekonomik sıkıntılardan dolayı. Eskiden bu ülkede kıyma pahalıydı, et pahalıydı. Bugün artık meyve ve sebze de pahalı hale geldi" dedi.

"Çocuklar, oyun oynayacağı yerde, çalışmak mecburiyetinde kalıyorlar"

TÜİK'in 2024 verilerine göre, 15-17 yaş grubunda iş gücüne katılma oranının son 4 yılda yüzde 16,2'den yüzde 24,9'a yükseldiğini, Avrupa'da, Almanya'da çocuk işçilik oranının yüzde 1'in altında, Japonya'da ise neredeyse sıfır olduğunu aktaran Fatih Erbakan, "Bizde ise her 4 çocuktan biri çalışıyor. Ekonomik sıkıntılardan dolayı. Aile bütçesine katkı sağlayabilmek için. Oyun oynayacağı yerde, okullarında geleceklerini şekillendirecekleri yerde, aile bütçesine katkı sağlamak için çalışmak mecburiyetinde kalıyorlar" diye konuştu.

"Büyükşehirlerde evlenme maliyeti 1 milyon liraya dayanmış"

Bu yılın "Aile Yılı" ilan edildiğini, ama gençlerin evlenemediğini söyleyen Erbakan, şöyle devam etti:

"Büyükşehirlerde evlenme maliyeti 1 milyon liraya dayanmış. Gençlerimiz diplomalı ama işsiz. Sayın Erdoğan, 'Nüfus azalması beka sorunu' diyor, ama asıl beka sorunu iktidarın ekonomi politikaları. Gençlerimiz işsiz, geçinemiyor. Cumhurbaşkanı yakınıyor, 'Gençler evlenmiyor' diyor. Evlenmiyor değil, evlenemiyor gençler Sayın Cumhurbaşkanı, evlenemiyor. 1 aylık ev kirası 1 asgari ücreti aştı. 1 gram altın 4000 lirayı aştı. Ev eşyası ateş pahası. Adına evlilik desteği dediğiniz, onu da herkese vermediğiniz 150 bin lirayla iki bilezik alınamıyor. Evet gençler evlenmiyor, evlenemiyor. Çünkü gençler işsiz, gençler umutsuz, gençler hedefsiz.

Türkiye'de 3 gençten 1'i ne eğitimde ne işte. Nüfus yaşlanıyor evet. Ama, eldeki gençlerimizin durumu da bu. Ne eğitimde ne işte! Bir başka deyişle 4,5 milyon ev genci var Türkiye'de! Bu gençler sistemden uzaklaşmış, çalışmaktan umudunu kesmiş. Herhangi bir torpil olmadan diplomalarının bir işe yaramayacağını düşünüyorlar. Bu gençleri evden çıkaracak ya da istihdama katacak bir projeleri var mı? Hayır yok!

Peki biz ne yapacağız? Kamuda israfı önleyeceğiz, birinci yapılacak olan budur. Makam uçakları, makam araçları, protokol masrafları, yurtdışı seyahatleri, saraylar, 5 maaşlı bürokratlar… Lüks ve şatafat almış başını gitmiş! Bunlara tasarruf deyince memurun yemeğinden, lojmanından tasarruf ediyor, okulların temizliğinden tasarruf ediyor, belediyelerin hizmetlerin tasarruf ediyor. Milletin yemesinden içmesinden, millete yapılan hizmetten, çocukların okuluna yapılan temizlikten tasarruf yapacağına makam araçlarından, uçaklarından, protokol masraflarından tasarruf yapılacak."

Kaynak: ANKA

Fatih Erbakan, Asgari Ücret, Politika, Evlilik, Ekonomi, Güncel, Refah, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeniden Refah Lideri Erbakan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: 'Gençler Evlenmiyor Değil, Evlenemiyor' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İzmir’de doğal gaz patlaması: 4 yaralı İzmir'de doğal gaz patlaması: 4 yaralı
Putin’in İstanbul teklifine yanıt veren Zelenski’nin önemli bir şartı var Putin'in İstanbul teklifine yanıt veren Zelenski'nin önemli bir şartı var
Vale klasik araçla kaza yaptı, sahibi sadece bakakaldı Vale klasik araçla kaza yaptı, sahibi sadece bakakaldı
Hülya Avşar sordu, Güzide Duran gözyaşlarına boğuldu Hülya Avşar sordu, Güzide Duran gözyaşlarına boğuldu
Dini nikahla birlikte yaşadığı kadını kahvaltıyı geç hazırladığı için dövdü Dini nikahla birlikte yaşadığı kadını kahvaltıyı geç hazırladığı için dövdü
Tuğçe Tayfur’dan imalı Anneler Günü mesajı Tuğçe Tayfur'dan imalı Anneler Günü mesajı
8’inci kez alkollü yakalanan sürücünün ehliyetine 2060 yılına kadar el konuldu 8'inci kez alkollü yakalanan sürücünün ehliyetine 2060 yılına kadar el konuldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ’’Anneler Günü’’ mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''Anneler Günü'' mesajı
Hazine ve Maliye Bakanlığından tasarruf tedbirlerine sıkı denetim Hazine ve Maliye Bakanlığından tasarruf tedbirlerine sıkı denetim
Aziz Sancar, Trump’a isyan etti: Kanseri yok eden keşfimiz için maddi destek bulamıyoruz Aziz Sancar, Trump'a isyan etti: Kanseri yok eden keşfimiz için maddi destek bulamıyoruz
Bazı memurluklar için yaş sınırı geliyor Bazı memurluklar için yaş sınırı geliyor

08:33
Altında ibre tersine döndü Yatırımcılar şaşkın
Altında ibre tersine döndü! Yatırımcılar şaşkın
07:57
Terörsüz Türkiye sürecinin içindeki bürokrat yol haritasını çizdi PKK ne zaman silah bırakacak
Terörsüz Türkiye sürecinin içindeki bürokrat yol haritasını çizdi! PKK ne zaman silah bırakacak?
07:40
Yunanistan bu köylere yerleşenlere 435 bin TL ödeyecekti, proje tutmadı
Yunanistan bu köylere yerleşenlere 435 bin TL ödeyecekti, proje tutmadı
07:17
Trump’tan tüm dünyada ilaç fiyatlarını sarsacak kararname
Trump'tan tüm dünyada ilaç fiyatlarını sarsacak kararname
23:39
Erzurum Valisi Çiftçi’den oğlunun tepki çeken paylaşımlarıyla ilgili açıklama
Erzurum Valisi Çiftçi'den oğlunun tepki çeken paylaşımlarıyla ilgili açıklama
15:26
Beşiktaş’ta Serdal Adalı bir ayrılığı daha resmen açıkladı
Beşiktaş'ta Serdal Adalı bir ayrılığı daha resmen açıkladı
15:13
Gidilecek gibi değil Çeşme’deki tuvalet fiyatını gören gözlerine inanamadı
Gidilecek gibi değil! Çeşme'deki tuvalet fiyatını gören gözlerine inanamadı
14:38
Bu ehliyetlerin tamamı iptal edilecek Cuma günü Meclis’e geliyor
Bu ehliyetlerin tamamı iptal edilecek! Cuma günü Meclis'e geliyor
14:33
Destici: 2 suç için idam cezası geri getirilmeli
Destici: 2 suç için idam cezası geri getirilmeli
14:28
Hasarlı binanın kontrollü olduğu söylenen yıkımı tartışma yarattı
Hasarlı binanın kontrollü olduğu söylenen yıkımı tartışma yarattı
13:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Putin’in teklifine yanıt: İstanbul’da ev sahipliğine hazırız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'in teklifine yanıt: İstanbul'da ev sahipliğine hazırız
13:20
Erdoğan’dan Putin’in İstanbul teklifine ilk yorum: Her türlü katkıyı sunmaya hazırız
Erdoğan'dan Putin'in İstanbul teklifine ilk yorum: Her türlü katkıyı sunmaya hazırız
13:19
Beylikdüzü’ndeki metrobüs kazası araç içi kamerasında
Beylikdüzü'ndeki metrobüs kazası araç içi kamerasında
13:00
Jennifer Lopez’in konser biletlerine 1 gecede zam geldi
Jennifer Lopez'in konser biletlerine 1 gecede zam geldi
12:51
Bazı memurluklar için yaş sınırı geliyor
Bazı memurluklar için yaş sınırı geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2025 09:00:00. #7.12#
SON DAKİKA: Yeniden Refah Lideri Erbakan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: "Gençler Evlenmiyor Değil, Evlenemiyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.