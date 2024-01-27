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Yeniden Refah Partisi 74 belediye başkan adayını daha belirledi - Son Dakika
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Yeniden Refah Partisi 74 belediye başkan adayını daha belirledi

Yeniden Refah Partisi, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için 74 belediye başkan adayını daha belirledi. Genel Başkan Fatih Erbakan'ın katılımıyla gerçekleşen aday tanıtım toplantısında, 6 il, 64 ilçe ve 4 belde olmak üzere toplamda 74 aday açıklandı. Böylelikle parti, bugüne kadar 389 belediye başkan adayını kamuoyuna duyurmuş oldu.

Yeniden Refah Partisi 74 belediye başkan adayını daha belirledi
27.01.2024 - 13:25,
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Yeniden Refah Partisinin, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için 74 belediye başkan adayı daha belirlendi.

Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre, Genel Başkan Fatih Erbakan'ın katılımıyla parti genel merkezinde gerçekleşen aday tanıtım toplantısında, 6 il, 64 ilçe ve 4 belde olmak üzere 74 belediye başkan adayı daha açıklandı.

Parti, bugüne kadar 389 belediye başkan adayını açıklamış oldu.

Kaynak: AA
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