Yeniden Refah Partisi 74 belediye başkan adayını daha belirledi

Yeniden Refah Partisinin, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için 74 belediye başkan adayı daha belirlendi.

Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre, Genel Başkan Fatih Erbakan'ın katılımıyla parti genel merkezinde gerçekleşen aday tanıtım toplantısında, 6 il, 64 ilçe ve 4 belde olmak üzere 74 belediye başkan adayı daha açıklandı.

Parti, bugüne kadar 389 belediye başkan adayını açıklamış oldu.